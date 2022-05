Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Landrat Stefan Dallinger zeigte sich begeistert. Er ließ es sich nicht nehmen, persönlich mit den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schüler der Johann-Philipp-Bronner-Schule zu feiern. Am Samstag wurde das 100. Jubiläum der Schule begangen – mit einem Schulfest im großen Stil.

Die Geschichte der Einrichtung beginnt eigentlich noch früher: Anno 1906 beschloss der Wieslocher Gemeinderat, eine Handelsabteilung in der damaligen Gewerbeschule ins Leben zu rufen, nur ein Jahr später ging es dann los. Über die Jahrzehnte entwickelte sich eine Angebotsvielfalt, die von der heutigen Schulleiterin Susanne Zimmermann beim Jubiläumsfestakt mit "Wir sind mehr als eine Schule" beschrieben wurde.

Die fiktive Firma „Bronner Bikes GmbH“ wurde beim Festakt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Pfeifer

Vier Säulen sind es, die kontinuierlich gewachsen sind und stets optimiert wurden. So sind unter einem großen Dach eine kaufmännische Berufsschule, ein dazu passendes Berufskolleg, die Berufsfachschule "Wirtschaft" und ein Wirtschaftsgymnasium vereint. All diese Angebote werden derzeit von rund 800 Schülern genutzt und sie werden von insgesamt 50 Lehrern unterrichtet.

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde die "Bronner Bikes GmbH". Diese als "Übungsfirma" bezeichnete Lernplattform orientiert sich an realen Abläufen eines Unternehmens. Ziel ist es, die Schüler praxisorientiert an Abläufe heranzuführen: Verkaufsgespräche erlernen, den Vertrieb organisieren – und dies alles, ohne reales Geld in die Hand zu nehmen. Mit dem Wieslocher Unternehmen Veloland Brand konnte nun eine Kooperation vereinbart werden. "Die liefern sozusagen die Hardware, Fahrräder, und wir vermarkten diese, und zwar in einer Art Simulation", informierte Christian Manz, der "Geschäftsführer" dieser Übungsfirma. In Kürze geht es gar auf eine Messe, gemeinsam mit anderen Übungsfirmen. "Wir werden da einen richtigen Stand aufbauen", so Manz.

Der Namensgeber der Schule, Johann Philipp Bronner, und seine Frau, alias Isabella Schwierin und Benjamin Starke, begrüßten die Besucher. Foto: Pfeiffer

Aber nicht nur die Übungsfirma stand im Fokus des Jubiläums. In den verschiedenen Klassenräumen wurde für die Gäste ein Einblick in die tägliche Arbeit der Bronner-Schule gewährt, alles unter der Überschrift "Lebendiges Schulhaus". So wurde unter anderem ein Imagefilm gezeigt, im "Café der Begegnung" die Festtorte angeschnitten, es wurden eine geschichtliche Ausstellung präsentiert und Luftballons für den Frieden steigen gelassen.

Später wurde es auch auf dem Schulhof "lebendig", denn bei herrlichem Wetter wurde das Jubiläum gebührend mit Musik gefeiert. "Wir haben deutlich über 500 Anmeldungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die mit uns feiern", freute sich Zimmermann. Ein Blick auf die Reservierungsschilder auf den Tischen im Schulhof unterstrich dies, war doch sogar ein Abiturjahrgang des Wirtschaftsgymnasiums von 1975 mit dabei.

Die Jubiläumstorte, die Kira Ahrens (Mitte) kreiert hatte, wurde von Ulrich Bauerlein und Schulleiterin Susanne Zimmermann (2.v.r.) angeschnitten. Foto: Pfeifer

Aber nicht nur die waren gekommen, um Erinnerungen aufzufrischen und Gespräche zu führen, auch Bürgermeister aus der Region waren angereist, ebenso die Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt (CDU) und Malte Kaufmann (AFD) sowie Vertreter des Landratsamts. Stefan Dallinger hatte bei seiner Festrede darauf verwiesen, eine Schule funktioniere nur dann, wenn alle in einer engen Partnerschaft miteinander agieren würden. Die Bronner-Schule bezeichnete er als vorbildlich: "Wir brauchen Bildung als Grundlage, um auf sich veränderte Rahmenbedingungen und Gegebenheiten die richtige Antwort geben zu können." Er verwies dabei auf die Lernfabrik 4.0 des Kreises und berichtete, der Rhein-Neckar-Kreis habe sich schon frühzeitig und erfolgreich darum bemüht, Fördergelder für die Digitalisierung zu beantragen. "Wir waren da schnell und vorausschauend", so Dallinger.

Wieslochs Stadtrat Thorsten Krings übermittelte als Stellvertreter des Oberbürgermeisters Grußworte der Stadt. Er hob hervor, Pädagogik habe sich verändert, Bildung sei heute eine Grundvoraussetzung für eine angestrebte Selbstverwirklichung: "Junge Menschen werden ganzheitlich vorbereitet – und zwar hin zu anwendungsorientiertem Handeln."