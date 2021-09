Wiesloch. (tt) Zu einem Brand in der Tiefgarage eines Rohbaus in der Bahnhofstraße kam es am frühen Sonntagabend. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen Jugendliche gesehen, die auf der Baustelle gezündelt haben sollen. Als zwei Jugendliche flüchten wollten, wurden diese von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

Gleichzeitig hatten die Augenzeugen gegen 17.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Einsatzstichwort für die Freiwillige Feuerwehr lautete zunächst "undefiniertes Kleinfeuer". Durch die starke Rauchentwicklung entschieden sich die Verantwortlichen für eine Nachalarmierung, so dass auch die Freiwillige Feuerwehr Frauenweiler zum Einsatzort gerufen wurde.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte in der Tiefgarage rund 100 Kilo Isoliermaterial, das abgelöscht und nach draußen gebracht wurde. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und der Einsatz für die 40 Kräfte nach rund eineinhalb Stunden beendet.

Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden Jugendlichen etwas mit dem Brand zu tun haben oder ob es noch weitere Personen gab, die sich zur Tatzeit in der Tiefgarage aufhielten.

Update: Montag, 20. September 2021, 17.15 Uhr