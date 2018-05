Wiesloch. (pen) Beide lieben das Experimentieren, das Ausprobieren von neuen Materialien und Formen, zusammen sorgen sie jetzt für einen "Blickwechsel" in der Akademie im Park auf dem Gelände des PZN. Unter diesem Titel ist noch bis 26. Oktober Malerei von Marianne Dischinger und Brigitte Zuber ausgestellt. Der Titel "Blickwechsel" hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist der Wechsel von der einen zur anderen Künstlerin gemeint, zum anderen der Blick von der realen Welt in die abstrakte Malerei.

Für ihre Bilder verwenden die beiden Künstlerinnen unterschiedlichste Materialien wie Marmormehl, Asche, Schellack, Sand, Spachtelmassen, Pigmente und Tuschen. Durch das Auftragen mehrerer Schichten sowie durch Kratzen und Wischen auf der Bildoberfläche entstehen so in einem langen Prozess ausdrucksstarke Bilder. "Ich bin von der Vielfalt der Materialien und den facettenreichen Bildern beeindruckt", erklärte Kathleen Böhler (Akademie im Park), als sie bei der Eröffnung der Ausstellung die beiden Künstlerinnen aus Mühlhausen und Tairnbach vorstellte.

Die Freude am Malen entdeckte Marianne Dischinger 2001. Sie besuchte Seminare und Workshops an freien Kunstakademien, unter anderen bei der Künstlerin Christiane Stoebe. Für ihre Malerei greift sie zu Acrylfarben, Sand, Mörtel und Pigmenten, die sie Schicht um Schicht aufträgt. Ihr Motto ist dabei "aufgeben, zerstören, um zu noch Schönerem zu gelangen". Brigitte Zuber widmete sich zunächst der Hobbyfloristik, bevor sie mit Malen anfing. Sie nahm an zahlreichen Malkursen von Dozenten und freischaffenden Künstlern teil, um ihre Fertigkeiten zu erweitern. In ihren Werken kombiniert sie unterschiedliche Techniken und Gestaltungsformen. "Ich begebe mich gerne auf künstlerische Entdeckungsreisen", erzählt die Malerin.

In das Werk der beiden Künstlerinnen führte der Fotokünstler und Gestalter Friedrich E. Becht ein. Die Vernissage wurde mit Livemusik des Trios "Addictedplus" umrahmt.

Info: Die Ausstellung "Blickwechsel" ist bis 26. Oktober in der Akademie im Park (Haus 74) im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.