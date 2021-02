Wiesloch. (hds) Noch bis Ende Februar sollen die Arbeiten im Dämmelwald abgeschlossen sein. In den zurückliegenden Wochen wurden dort Bäume und Sträucher entfernt, um für die Sicherheit der Spaziergänger und Freizeitsportler zu sorgen. Es handelt sich um abgestorbene und geschädigte Bäume.

"Wir sind im Dämmelwald fast fertig", so Meinrad Singler, der Leiter des Fachbereichs "Technischer Service, Umwelt und Stadtgrün" der Stadt. Insbesondere sind Eschen betroffen, die durch die Pilzkrankheit "Eschentriebsterben" sehr stark geschädigt waren. So wurde im Vorfeld beobachtet, dass sogar ohne große Windbewegung ganze Kronenteile abgeworfen wurden und auf den Wegen landeten.

"Der Bereitschaftsdienst des Bauhofs hat die Wege dann wieder freigeräumt, um eine Verletzungsgefahr der Waldbesucher ausschließen zu können", sagte Singler. Mit der zuständigen Revierleitung habe man beschlossen, die Verkehrssicherheit an den Hauptwegen zu überprüfen, um dann die besonders betroffenen und damit gefährlichen Bäume zu entfernen. Einige Wege mussten laut Singler sogar gesperrt werden. "Wir mussten gerade im Dämmelwald aktiv werden, da dieser als Naherholungsbereich von vielen Menschen – gerade jetzt während der Pandemie – genutzt wird und wir dort für die Sicherheit verantwortlich sind", erklärte Singler.

Außerdem wurden in den Abschnitten, in denen hundertjährige Eichen stehen, die Kronen von sogenannten "Lichtkonkurrenten" ausgedünnt und beschnitten: Damit sollen sich die wertvollen Baumveteranen auch in den kommenden Jahrzehnten unbedrängt weiter entwickeln können. In der Regel sind es Eschen, Buchen und Ahornbäume, die in die alten Eichenkronen hineinwachsen.

Wie der zuständige Revierförster, Robert Lang, berichtete, ist der Dämmelwald insgesamt noch "nicht ganz so kaputt" wie andere Bestände im Land. "Das liegt vor allem an der noch guten Wasserversorgung." Vor allem bei den Eschen jedoch habe man Schädigungen bis hin zum Wurzelbereich feststellen müssen und diese deshalb einschlagen müssen.

Das entnommene Holz kann jetzt auch gekauft werden, die Bestellformulare können auf der Homepage der Stadt www.wiesloch.de heruntergeladen werden und die Wünsche dann per E-Mail an m.bartik@wiesloch.de oder per Post eingesandt werden. "Natürlich wollen wir verhindern, dass unkontrolliert das geschlagene Holz aus dem Wald entfernt wird", betonte Singler. Unterschieden wird dabei zwischen "Schlagraum" und dem sogenannten "Polterholz". Beim Schlagraum handelt es sich um jenes Holz, das noch im Wald liegt, das Polterholz dagegen ist am Wegesrand gestapelt und ist vor allem als willkommenes Material für all jene geeignet, die einen Kamin im Haus haben. Aber auch Bastler und Hobbytischler könnten fündig werden.

Während im Dämmelwald die Maßnahmen zur Verkehrssicherheit demnächst abgeschlossen sein werden, werden die Arbeiten am Hummelberg in Schatthausen noch ein paar Tage dauern. "Dort sind zurzeit die Holzrücker, also Fahrzeuge, die all das entfernte Holz jetzt aus dem Wald holen, unterwegs und da werden in der kommenden Woche noch einige Nacharbeiten erforderlich sein. Wir wollen bei all dem natürlich vorsichtig und besonnen vorgehen, um die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen", betonte Singler.

Erst nach Abschluss aller Arbeiten werden zwei Wege dauerhaft für die menschliche Nutzung gesperrt, um dort mehr Bäume erhalten zu können. Dies war ein Kompromiss, der zwischen dem Naturschutzbund, dem MSC Schatthausen und der Stadt vor zwei Wochen geschlossen worden war (die RNZ berichtete). Bei den ursprünglichen Planungen hätten an diesen Wegen zur Sicherheit ansonsten weitere Bäume gefällt werden müssen.

Wie Robert Lang hinzufügte, werde man jedoch nicht ganz vermeiden können, selbst in dem dann abgesperrten Bereich einige Bäume, die umzufallen drohen, zu entfernen.