Es gestaltet sich alles andere als einfach, das Alte Rathaus in Wiesloch barrierefrei zu machen. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Das Thema "Barrierefreiheit im Alten Rathaus" ist seit Monaten auf der Tagesordnung. Unterschiedliche Möglichkeiten wurden geprüft, wie innerhalb oder auch außerhalb des Gebäudes ein Fahrstuhl angebracht werden könnte, um so Personen, die gehbehindert oder auf einen Rollstuhl angewiesen sind, den Besuch von Veranstaltungen zu erleichtern.

Wie Rüdiger Schwalb seitens der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt berichtete, sind viele Alternativen geprüft worden - mit dem Ergebnis: Derzeit gibt es keine umsetzbaren Ansätze. Auch eine Konstruktion außerhalb des Gebäudes selbst, an der Süd- oder Westseite, hat sich seinen Worten zufolge zerschlagen. "Wir sind richtig ratlos", musste Schwalb in der Sitzung einräumen.

Im Spätsommer des Vorjahres hatte Schwalb im Ausschuss bereits darüber berichtet, dass man überlegt habe, einen Fahrstuhl - eine Art "Senkrechtlift" - im Durchgang zu dem dort befindlichen Fotogeschäft anzubringen. Verschiedene Faktoren hätten allerdings dagegen gesprochen. Denn sowohl der Platz im Lift selbst als auch die Flächen davor seien bei Weitem nicht ausreichend. Zudem sei der Betreiber des Fotogeschäfts klar dagegen gewesen, und zwar wegen der deutlichen Einschränkung bei der Zugänglichkeit zu seinem Laden.

Ein Kompromiss, im Inneren des Gebäudes einen Treppenlift anzubringen, könne ebenfalls nicht realisiert werden. Entscheidend sei die Ablehnung des Landesdenkmalamts gewesen. Dort hatte man sich gegen das Anbringen von Führungsschienen am Geländer im historischen Gebäude ausgesprochen.

Das Problem liegt im Toilettenbereich im ersten Stock. Bei einer Lösung im Gebäude selbst würden dort Einschränkungen entstehen. "Vielleicht sollte man einen Fahrstuhl nur bis zum ersten Stock ins Auge fassen", regte Klaus Rothenhöfer (SPD) an. Von Dr. Fritz Zeier kam der Vorschlag, auch die kleine Küche am Rand des Ratssaals mit in die planerischen Überlegungen einfließen zu lassen. "Vielleicht könnte man dort den Fahrstuhl enden lassen", meinte er.

"Wir werden all dies überprüfen und weiterhin daran arbeiten, vielleicht doch noch eine umsetzbare Variante zu finden", versprach Oberbürgermeister Dirk Elkemann. In speziellen Fällen würden bereits Trauungen in seinem Dienstzimmer durchgeführt - und zwar dann, wenn Hochzeitsgäste auf den Rollstuhl angewiesen seien.

Für die anstehende Sanierung des Treppenhauses stehen keine Hindernisse im Weg. So sollen sowohl der Bodenbelag als auch die derzeit noch tapezierten Wandflächen und die Abschluss-Türen zum Standesamt und dem Ratssaal erneuert werden. In Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege ist für den Boden ein Kautschukbelag geplant. Die Wandflächen werden mit einem Kalkputz und einem mineralischen Anstrich versehen. Insgesamt sind im Haushalt dafür 60.000 Euro vorgesehen. Mit den Arbeiten soll in den kommenden Monaten begonnen werden.