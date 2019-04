Wiesloch-Baiertal. (hds) Bürgermeister Ludwig Sauer gab sich begeistert. "Ich freue mich riesig, dass dieses tolle Konzept so gut funktioniert", meinte er bei der Eröffnung des neuen Bewegungskindergartens hinter der Etten-Leur-Halle in Baiertal. Unter der Trägerschaft des Vereins "Postillion" und unter Leitung von Yola Schneider können hier bis zu 20 Kinder künftig nach Herzenslust spielen und sich in der Natur bewegen. Los ging es in diesen Tagen mit zunächst vier Kindern, weitere sind für die kommenden Wochen bereits angemeldet. Für interessierte Eltern besteht damit nach wie vor die Möglichkeit, ihren Nachwuchs dort unterzubringen.

Ähnlich einem Natur- oder Waldkindergarten sind die Kinder die meiste Zeit draußen, zur Ergänzung stehen noch ein schmucker Bauwagen und die Sportfläche der Etten-Leur-Halle in direkter Nachbarschaft zur Verfügung. Für die zukünftige Entwicklung des Kindergartens bietet die nahe Umgebung Kooperationsmöglichkeiten mit Baiertaler Vereinen und auch die Feuerwehr wird sich hier langfristig ansiedeln. "Das wird der Renner", so Bürgermeister Ludwig Sauer.

Ein Highlight in Baiertal ist sicher der "größte Sandkasten der Stadt", in dem die Kinder nach Herzenslust buddeln können. Hier übrigens mit altem Geschirr und sonstigen Utensilien, garantiert plastikfrei. Der Dank Sauers geht an den Trägerverein Postillion, der der Stadt ein wichtiger Kooperationspartner in Sachen Kinderbetreuung sei. Gerade ist auch das Projekt des "Kindergartens Kelterhalle" in Wiesloch im Bau.

Auch Baiertals Ortsvorsteher Karlheinz Markmann freut sich auf den Zuwachs in Sachen Kinderbetreuung im Stadtteil. Sein Dank ging im Besonderen an Kurt Filsinger, der den Bauwagen mit seinem Traktor an Ort und Stelle gezogen hatte.

Vormerkungen sind über die Anmeldungsverfahren-Seite auf der Homepage der Stadt möglich oder im Generationenbüro, Zimmer 111, Rathaus (Montag, Mittwoch, Freitag von acht bis zwölf Uhr und Mi von 14 bis 18 Uhr).