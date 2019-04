Wie immer, wenn die Modelleisenbahnfreunde zu einem Fahrtag einladen, kommt ein interessiertes Publikum, um die wachsende Anlage zu bestaunen, die die ehemalige Wieslocher Nebenbahn zeigt. So war es auch jetzt wieder am Karfreitag. Foto: Pfeifer

Wiesloch. Die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz 1997 veranstalteten ihren traditionellen Fahrtag am Karfreitag. Ob klein oder groß, auch in diesem Jahr kamen viele begeisterte Besucher, um den alten Bahnhof Wiesloch im Modell zu erleben. Besonders die fahrenden Autos des Car-Systems sowie der Diesel-ICE, der über die Anlage rollte, hatten es den Kindern sichtbar angetan. Für wiederkehrende Gäste war besonders der neue Abschnitt "Waldangelloch" ein Hingucker. Zum ersten Mal fuhren und rangierten Züge auf dem neu entstehenden Streckenabschnitt. Die Mischung aus historischen und modernen Zügen, die automatisch von einer neuen Digitalzentrale gesteuert wurden, sorgte für einige Abwechslung.

Hier endete einst die Nebenbahn: Der Bahnhof in Waldangelloch ist gerade im Entstehen. Ein weiteres liebevolles Detail der Modellbahnanlage. Foto: Pfeifer

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit selbst gebackenem Kuchen und, passend zum Karfreitag, mit leckeren Fischbrötchen. So war es sowohl für die Besucher als auch für die Mitglieder des Vereins ein sehr schöner Nachmittag. Die nächste Gelegenheit, die interessante Anlage in Betrieb zu erleben, bietet sich im Rahmen der Veranstaltung "Tag der offenen Höfe und Gärten" am Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 18 Uhr.