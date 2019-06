Dielheim/Wiesloch. (köpa) Am Mittwochnachmittag war in Altwiesloch eine Ziegenherde ausgebüxt. Die herrenlosen Tiere waren an der L 612 unterwegs und liefen zwischen zwei Straßenkurven gemächlich auf und ab.

Eine couragierte Dielheimer Autofahrerin erkannte die Gefahr und rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten versuchte sie, die Herde im Zaum zu halten, was ihr überwiegend gelang. Schnell staute sich der Verkehr in beide Fahrtrichtungen.

Die Polizei kam vor Ort, regelte den Verkehr und verständigte den Tierhalter, der die Ziegen schließlich abholte. Zum Glück kamen bei dem spontanen Ausflug der Ziegenherde weder Zwei- noch Vierbeiner zu Schaden und die Situation entspannte sich rasch wieder.