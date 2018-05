Wiesloch. (rö) Curt-Christian Stoffel ist nicht länger geschäftsführender Vorstand der "Winzer von Baden". Der Aufsichtsrat des früheren Winzerkellers Wiesloch hat den Dienstvertrag mit dem Geschäftsführer ordnungsgemäß gekündigt (nach RNZ-Informationen war der Vertrag bis zum Jahresende befristet), Stoffel wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Das hat der Aufsichtsrat den Mitgliedern in einem Schreiben mitgeteilt, das der RNZ vorliegt.

Demnach werden die zuständigen Abteilungsleiter das operative Geschäft weiterführen. Übergangsweise wird die Geschäftsführung von Vorstand Werner Bauer und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Meel unterstützt. Wie Bauer auf RNZ-Anfrage erklärte, wird die Stelle des Geschäftsführers nun zunächst ausgeschrieben, der Aufsichtsrat werde sich dann für einen Kandidaten entscheiden. Einen Zeitplan gibt es dafür nach seinen Worten aber noch nicht. Stoffel hatte sein Amt am 1. September 2015 angetreten und war auf Jürgen Bender gefolgt, der sich nach 20 Jahren als Geschäftsführer freiwillig von dem Posten zurückgezogen hatte.

Was die Gründe für die Kündigung angeht, waren sich laut Werner Bauer Aufsichtsrat und Geschäftsführer vor allem nicht über den Standort für die geplante neue Abfüllanlage einig, deshalb habe man sich "einvernehmlich" auf ein Ende des Arbeitsverhältnisses geeinigt.

Dabei sei es weniger um die notwendigen Investitionen in einer Größenordnung von vier bis viereinhalb Millionen Euro gegangen, sondern tatsächlich nur um den Standort. "An der Investition wird sich nichts ändern", wird die alte Anlage, die 30 Jahre lang in Betrieb gewesen ist, laut Bauer nicht mehr den heutigen Ansprüchen gerecht.

Man benötige dafür eine Grundfläche von 20 auf 30 Metern, auch die Technik sei bereits abgeklärt, lediglich zum Standort gebe es noch verschiedene Meinungen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Anlage in ein bis eineinhalb Jahren stehen haben", sagte Bauer.

Archiv-Foto: Pfeifer

Aus seiner Sicht haben der Vorstand und Curt-Christian Stoffel "sehr gut zusammengearbeitet", auch Stoffel selbst habe "sehr gut gearbeitet". Manchen sei es allerdings "zu wenig" gewesen, "was er gemacht hat", gibt er Meinungen wieder, die ihm zu Ohren gekommen sind.

Einige Mitglieder hätten auch die Kommunikation rund um die Namensänderung von Winzerkeller Wiesloch zu "Winzer von Baden" kritisiert. Werner Bauer steht allerdings nach wie vor hinter dieser Änderung: "Das ist gut und positiv", sagte er.

Das Gebiet der Genossenschaft mit ihren 1000 Mitgliedern und rund 700 Hektar Rebfläche "geht ja von Kürnbach und Sulzfeld bis Hemsbach", dementsprechend breit seien das Spektrum und die Sortenvielfalt. "Für den Verbraucher ist halt Baden ein Begriff, nicht Wiesloch", so Bauer, auch zahlreiche Winzer hätten sich nicht damit identifizieren können. Viele hätten die Namensänderung deshalb positiv gesehen.

Das gilt auch für die Erlössituation: So war zum Beispiel auf der letzten Generalversammlung der Winzergenossenschaft Kraichgau der Rückgang der Auszahlungen stark kritisiert worden. Bauer sieht durchaus "Unruhe und Unzufriedenheit", diese seien aber nicht der Grund für die Kündigung gewesen. Bauer relativierte zudem: Die Kraichgau-Genossenschaft habe große Anteile an Müller-Thurgau und Riesling, die nicht so hohe Erlöse erzielten, Hemsbach dagegen habe umstrukturiert "und steht besser da". Zudem gebe es im Kraichgau auch "viele veraltete Anlagen". Unterm Strich hätten die "Winzer von Baden" zudem einen Durchschnittserlös von 8200 Euro pro Hektar erzielt, in ganz Baden liege der durchschnittliche Erlös bei 8000 Euro.

Bauers Fazit: Im Betrieb sei es in den letzten Jahren "eher nach vorne gegangen", man sei für die Zukunft "gut aufgestellt". Und, so Bauer, "wir kriegen einen schönen Herbst", das sei jetzt schon abzusehen.

Curt-Christian Stoffel war am gestrigen Dienstag von der RNZ nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.