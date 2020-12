Wiesloch. (stoy) Als Reaktion auf den RNZ-Artikel "Warum es in Wiesloch gestern glatt blieb" über die Diskrepanz zwischen der vorbildlich geräumten Schlossstraße/Friedrichstraße und der noch am Nachmittag rutschigen Fußgängerzone meldete sich RNZ-Leser Klaus Rothenhöfer. Er merkte an, dass laut Paragraf drei, Absatz zwei der entsprechenden Satzung der Stadt "die Fußgängerbereiche Obere und Untere Hauptstraße in ihrer vollen Breite als Gehweg gelten".

Dementsprechend liege es ihm zufolge in der Verantwortung der Anlieger, die Fußgängerzone von Schnee und Eis zu räumen. Andere Grundstückseigentümer seien schließlich auch dazu verpflichtet, den Gehweg entlang ihres Grundstücks frei zu räumen.

Meinrad Singler, Leiter des zuständigen Fachbereichs der Stadt, widersprach: "Es ist zwar richtig, dass die Hauptstraße als Gehweg gilt, sie komplett frei räumen müssen die Anwohner aber nicht." Denn ein Paragraf weiter sei geregelt, dass die Fußgängerzone "von den verpflichteten Anliegern jeweils bis auf 1,5 Meter Breite ab Grundstücksgrenze zu säubern" ist. Also wird ihre Pflicht wieder eingegrenzt. Das sei auch verständlich, so Singler: "Das Räumen vom Schnee soll eine gemeinsame Aufgabe von Stadt und Bewohnern sein."