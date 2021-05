Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Um die Rahmenbedingungen für Auszubildende in der Pflege zu optimieren, entstehen derzeit auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch neue Kursräume und ein modernes Praxislabor. Bauherr ist das "Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH" (BZG), investiert werden insgesamt 2,9 Millionen Euro. 2009 hatten sich die Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN-Kliniken) und das PZN zu einer gemeinsamen Gesellschaft, dem BZG, zusammengetan und richteten im Haus 50 ein Bildungszentrum mit einer Pflegefachschule ein, die ein Jahr später eröffnet wurde. Jetzt, mehr als zehn Jahre später, entsteht ein Anbau, der bis November dieses Jahres fertiggestellt werden soll.

"Die BZG war als Ausbildungsstätte stets gefragt. So konnten wir damals zum Start 180 Plätze, eingeteilt in sechs Kurse, für die dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege anbieten und haben die Kapazität bis heute schrittweise ausgebaut", so Walter Reiß, Geschäftsführer der gemeinsamen Pflegefachschule der GRN-Kliniken und des PZN. Jetzt wolle man im Zuge des Richtfestes für den neuen Anbau die Bedeutung einer Qualitätsausbildung im Bereich der Pflege unterstreichen und zugleich in die Wand des Rohbaus eine mit unterschiedlichen Dokumenten und Bildern gefüllte Zeitkapsel einlassen. "Wir wollen damit die nachfolgende Generation an die heutige Zeit erinnern", so Reiß. Mit dabei in der metallenen Schatulle auch die Titelseite der RNZ.

Im neuen Anbau an der Pflegefachschule im PZN entstehen zusätzliche Unterrichtsräume und ein modernes Praxislabor. Foto: Pfeifer

In dem Anbau werden für die angehenden Pflegefachkräfte zwei Unterrichtsräume eingerichtet, hinzu kommt ein Fertigkeitslabor (Skills Lab), in dem realitätsnah die notwendige berufliche Kompetenz für die Pflege trainiert werden kann. Aber nicht nur in der Wieslocher Einrichtung wird den immer weiter ansteigenden Herausforderungen für die Pflege Rechnung getragen. "Wir bieten eine akademische Ausbildung, mit dem Abschluss ,Bachelor of Arts in Pflege’ in Kooperation mit der katholischen Hochschule Freiburg sowie der Fachhochschule in Ludwigshafen an", informierte Reiß. Es gehe darum, ein passgenaues Angebot zu unterbreiten, das sich am Schulabschluss orientiere. "Mit dem Bachelor sprechen wir daher auch Abiturientinnen und Abiturienten an."

Schulleiterin Andrea Senn-Lohr verwies, gemeinsam mit zwei jungen Auszubildenden, auf den Wert einer freundlichen Lernatmosphäre. "Das ist gerade in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung", betonte die Schulleiterin. Mit Blick auf die gestiegenen Anforderungen an die sogenannte generalistische Ausbildung, die mehrere Berufe zu einem gemeinsamen Berufsbild zusammenführt, sei eine räumliche Anpassung notwendig geworden. "Und dies verwirklichen wir jetzt mit dem Neubau", erläuterte Senn-Lohr.

Anett Rose-Losert, Geschäftsführerin des PZN, und Walter Reiß, Geschäftsführer der Pflegefachschule, ließen die Zeitkapsel in den Rohbau des Anbaus ein. Foto: Pfeifer

Die beiden Auszubildenden, Chiara Berg vom PZN und Lea Walldorf (GRN) räumten in ihren Beiträgen mit Mythen und Vorurteilen auf, die sich rund um den Pflegeberuf ranken. Kurzweilig sprachen sie verschiedene Themenfelder an, dabei fielen Aussagen wie "Pflege bewahrt die Menschenwürde" oder "Pflege ist eine Wissenschaft". Ziel der Aktion war es, einen Einblick in die vielfältige, zeitintensive und verantwortungsvolle Arbeit in diesem Berufszweig zu vermitteln.

Nach der Feierstunde ließen die Beteiligten Luftballons aufsteigen, an denen kleine Zettel mit Kontaktdaten angebracht waren. "Wir hoffen, auf diesem Wege weitere Interessenten für unseren Beruf zu finden", erklärten die beiden Auszubildenden Berg und Walldorf.

In den kommenden Monaten steht der Innenausbau an, die Bauabnahme ist für Oktober dieses Jahres vorgesehen und im November sollen dann die ersten Auszubildenden einziehen können. Für das Projekt verantwortlich sind Bahar Petmezci, stellvertretende Leiterin Finanzen beim PZN, sowie der Architekt Walter Oethinger.