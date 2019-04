Wie lange kann die Sporthalle an der Gerbersruhschule nach dem Umzug in die neue Gemeinschaftsschule noch genutzt werden? Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Eine zusätzliche Sporthalle, und dies in absehbarer Zeit, wird als notwendig erachtet. So das Ergebnis der "Arbeitsgruppe Sportstätten", deren Mitglieder sich in den zurückliegenden Wochen ausführlich mit der Hallensituation am Wieslocher Schulzentrum beschäftigt hatte. Mit eingebunden in das Team waren auch die Verantwortlichen von Bertha-Benz-Realschule, Ottheinrich-Gymnasium, Albert-Schweitzer-Schule und Gemeinschaftsschule, die die jeweiligen Stundenpläne erstellen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats brachte die CDU-Fraktion dazu noch einen aktuellen Antrag mit ein. "Wir müssen nicht zeitnah, sondern sofort mit den entsprechenden Planungen beginnen und dies umfasst sowohl die Suche nach einem möglichen Standort als auch die Finanzierung", fasste CDU-Fraktionschefin Tina Wagner zusammen. Der Antrag fand eine breite Mehrheit (17 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen, eine Enthaltung). Man dürfe, so Wagner, die Schüler und auch die Lehrer nicht im Ungewissen lassen und müsse alsbald eine Entscheidung herbeiführen.

Das umfangreiche Papier, das von Jennifer Lensch und Andreas Hoffner von den zuständigen Fachgruppen im Rathaus vorgestellt wurde, stellt alle Möglichkeiten vor, den Sportunterricht in der aktuellen Situation "unter einen Hut" zu bringen. Alle derzeit zur Verfügung stehenden Hallen wurden mit in die Berechnungen einbezogen: die am Stadion, Helmut-Will-Sporthalle, die Sporthalle an der Gerbersruhschule, die Kreissporthalle und auch die Gymnastikhalle an der Albert-Schweitzer-Schule.

Letztere ist allerdings wegen ihrer geringen Größe nur bedingt nutzbar. Mit dem Umzug der Gemeinschaftsschule im kommenden Spätsommer treten somit Engpässe auf, zumal sich die Realschule entgegen der ursprünglichen Prognosen nicht dreizügig, sondern vierzügig entwickelt.

"Wir haben das Zeitfenster von 8 bis 17 Uhr als Grundlage für unsere Überlegungen genommen", so Hoffner. Dies habe man immer vorrangig den Schulen zur Verfügung gestellt, in vollem Umfang in Anspruch genommen habe es aber lediglich das Ottheinrich-Gymnasium - und nur an Dienstagen.

Dadurch ist in den späteren Nachmittagsstunden noch Zeit für die Nutzung durch unterschiedliche Vereine, auch künftig. Jedoch beklagen die Vereine Hoffner zufolge seit Längerem bereits die zu geringe Anzahl an Stunden für Trainingsmöglichkeiten, was letztlich dazu geführt hat, dass in einigen Sportarten sogar ein Aufnahmestopp verhängt werden musste.

Wie Hoffner ausführte, hat man in der Arbeitsgruppe verschiedene Modelle geprüft: Kompromisse sind denkbar, sie sind jedoch mit zahlreichen Einschränkungen verbunden. So könnten beispielsweise pädagogische Konzeptionen nicht voll umgesetzt werden, die zeitlichen Verzögerungen beim Besuch entfernter gelegener Hallen (an der Gerbersruhschule oder gar in Baiertal) sind groß und auch das Konzept der Halbtagsschule (an der Realschule) könnte durch die Verlegung des Sportunterrichts in den Nachmittag nicht konsequent eingehalten werden.

Man könne bis zum Bau einer neuen Halle zwar einen "geregelten Betrieb" gewährleisten, so Hoffner, der sei jedoch mit vielen Einschränkungen verbunden. Positiv wirke sich die Einbeziehung der Kreissporthalle aus, dies habe man in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Rhein-Neckar-Kreises abklären können.

Trotzdem: Von einem "reibungslosen und den Schulalltag bereichernden Sportunterricht" könne man auf Dauer nicht sprechen, die jetzt vorgelegten Pläne könnten daher nur als Kompromiss angesehen werden.

"Das jetzt erarbeitete Modell kann nach Meinung der Stundenplaner an den Schulen nur übergangsweise gefahren werden", ergänzte Hoffner. Hinzu komme die Unsicherheit, wie lange die Halle an der Gerbersruhschule nach dem Umzug im kommenden Jahr noch zur Verfügung stehe, da das Gelände dann zum Verkauf anstehe.

In der Aussprache zeigte sich eine Tendenz für den Bau einer neuen Halle. Orhan Bekyigit (Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL) sagte, von dem Problem habe man schon bei der Entscheidung für den Bau der neuen Gemeinschaftsschule gewusst und hätte früher mit Planungen beginnen müssen. "Aber unbestritten ist: Wir benötigen eine zusätzliche Halle."

Richard Ziehensack (SPD) räumte der von der Arbeitsgruppe präsentierten Lösung keine Zukunftschancen ein. "Auf Dauer funktioniert das nicht, also muss eine neue Halle her." Wichtig sei, möglichst schnell einen Standort zu finden und eine solide Finanzierung vorzulegen.

Katharina Ebbecke (Grüne) meinte dagegen, mit dem vorgelegten Konzept sei Schulsport durchaus, wenn auch mit Einschränkungen, möglich. "Es geht nicht um Wünsche, sondern darum, wie wir eine solche Halle überhaupt finanzieren können", gab sie zu bedenken. Nach ersten Berechnungen wird eine neue Halle zwischen sechs und sieben Millionen Euro kosten.