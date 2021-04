Von Hanna-Cosima Gleis

Wiesloch. Alexandra betritt die Turnhalle, wärmt sich auf, geht in den Spagat und macht einige Sprünge. Danach zeigt ihre Trainerin ihr eine neue Übung, die sie wiederholt und sich sorgsam einprägt, um sie für den nächsten Wettbewerb parat zu haben.

So sieht eine typische Trainingseinheit in Rhythmischer Sportgymnastik von Alexandra Dukart aus. Die Achtjährige ist Leistungssportlerin auf hohem Niveau, aktiv ist sie im Verein RSG-Ballett Wiesloch. "Ich habe hier schon über 110 Medaillen hängen", berichtet die Schülerin stolz. Sie nimmt trotz ihres jungen Alters an internationalen Wettkämpfen teil und war schon Badische Meisterin in Rhythmischer Sportgymnastik. Auch die Corona-Pandemie kann sie nicht stoppen. Sie nimmt an etlichen Online-Wettbewerben teil und hat sich bisher bei jedem Internet-Wettkampf ein Platz auf dem Treppchen erkämpft, darunter sind sehr viele Goldmedaillen.

Angefangen habe sie, als sie vier Jahre alt war, erzählt Alexandra. Ihr mache alles an ihrem Sport Spaß, aber "der Reifen ist mein liebstes Sportgerät". Sie war vorher in einem anderen Verein aktiv, aber nun wird sie von ihrer Mutter Maryna Dukart höchstpersönlich trainiert. Das sei gut, denn so könnten sie nicht nur in der Sporthalle, sondern auch noch zu Hause üben. "Es macht mir großen Spaß, nur ganz selten habe ich mal keine Lust", lacht das Mädchen.

Sie trainiert fast jeden Tag, die Einheiten dauern immer zwischen zwei und vier Stunden. Das erfordert viel Disziplin und Ehrgeiz, aber der Fleiß und das harte Training zahlen sich aus. Allein im Februar dieses Jahres nahm Alexandra an 17 Wettkämpfen teil und wurde in einem davon auch zur "Miss Angel 2021" gekürt.

"Bei meinem ersten Wettbewerb war ich vier oder fünf", erzählt Alexandra. Sie könne sich noch gut daran erinnern, dass sie damals den ersten Platz erreichte. "Die Wettbewerbe online finden anders statt als in echt", erklärt Alexandra. "Man schickt ein Video von seiner Übung ein, das wird dann bewertet." Manchmal gebe es auch Live-Videos von Kindern, allerdings sei das zu zeitaufwendig, da man dafür einen uneingeschränkten Zugriff auf eine Halle brauche, wie Alexandra bedauernd erzählt.

Ihr Verein RSG-Ballett Wiesloch unterstützt sie, denn sie gehört zum Kader und kann daher durch ihre Sondergenehmigung mit ihrer Mutter zusammen die Halle nutzen, auch wenn diese für den öffentlichen Betrieb derzeit geschlossen ist. Vor der Pandemie hat Alexandra mit vielen Kindern zusammen trainiert, mit einigen davon ist sie auch gut befreundet. Nun hat sie aufgrund der besonderen Situation Einzeltraining mit ihrer Mutter.

Die Drittklässlerin hat ein großes Ziel: Sie möchte Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik werden. Ihr nächstes Vorhaben aber ist es, sobald Wettbewerbe in Präsenz stattfinden können, Baden-Württembergische Meisterin zu werden. Diese beiden Ziele würden sie auch immer zum Training motivieren, erklärt sie. Zudem hat sie auch andere Wünsche für ihre Zukunft, sie würde gerne das Eiskunstlaufen lernen, aber im Moment ist Rhythmische Sportgymnastik ihr Hauptfokus, der all ihre Freizeit in Anspruch nimmt. Aber irgendwann möchte sich Alexandra die Zeit nehmen, ihre Eleganz auch aufs Eis zu bringen, wie die Achtjährige fest vorhat.

Natürlich darf die Schule trotz der großen Erfolge im Leistungssport nicht zu kurz kommen. Die Drittklässlerin berichtet, dass in der Schule Mathe und Sport ihre Lieblingsfächer seien. Am meisten freut sich Alexandra nicht nur darauf, dass sie bald im Training wieder ihre Freunde sehen kann, sondern auch darauf, wieder zu Wettbewerben fahren zu können. Die außergewöhnliche Leistungssportlerin gibt zu: "Es ist schon ein besseres Gefühl, wenn man den Applaus für den Auftritt direkt hören kann."