Wiesloch. (pol/mare) Am Sonntag hat sich eine Ölspur durch die Innenstadt gezogen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15.50 Uhr wurde demnacht eine Ölspur festgestellt, die sich von der Ringstraße in Höhe des Feuerwehrhauses über die Messplatzstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Frauenweiler hinzog. Dabei war die Fahrbahn zum Teil so stark verschmutzt, dass sie nur von einer Fachfirma gereinigt werden konnte. Die Reinigungsarbeiten, die sich bis kurz nach 19 Uhr hinzogen, wurden von einer Streife abgesichert.

Die Polizei sucht den Verursacher. Wer Angaben machen kann, meldet sich unter Telefon 06222/57090.