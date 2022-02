Von Tobias Törkott

Wiesloch. Baden-Württemberg hält nach dem Rückzieher Bayerns an der Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen fest. Ab Mitte März muss ein Impf- oder ein Genesenen-Nachweis vorgelegt werden. Im RNZ-Interview bewertet Jutta Kammerer-Ciernioch, Ärztliche Direktorin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN), die Situation vor Ort und sagt, ob dies Auswirkungen auf die Personalsituation haben könnte.

Frau Kammerer-Ciernioch, was halten Sie von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen? Ist das umsetzbar?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen hat das Ziel, vulnerable Gruppen der Bevölkerung, also Patientinnen und Patienten, zu schützen. In diesem Punkt kann ich das Ziel des Gesetzgebers absolut nachvollziehen. Dennoch wäre eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen hier der sicherste Weg aus der Pandemie. Genügend Impfstoff vorausgesetzt, ist die praktische Umsetzung der Impfpflicht kein Problem.

Wie viele Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft die Pflicht und wie hoch ist aktuell die Impfquote des PZN?

Die Impfpflicht betrifft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, Praxen und Heimen sowie Rehabilitationseinrichtungen und Rettungsdiensten, also alle Einrichtungen, in welchen vulnerable Patientengruppen behandelt werden. Bei uns sind über 1800 Mitarbeitende von dieser Impfpflicht betroffen. Unsere Impfquote im PZN ist vorbildlich und beträgt über 90 Prozent.

Gibt es möglicherweise bereits Pflegekräfte, die gekündigt haben oder kündigen wollen, weil sie sich nicht impfen lassen?

Ja, wir wissen leider von zwei Pflegekräften, die genau deshalb bereits gekündigt haben und von weiteren, die sich die Kündigung überlegen. Wohl ist dies oft der Tropfen, der das ohnehin volle Fass in der Arbeitssituation der Pflegekräfte zum Überlaufen brachte. Die Pandemie hat den Fachkräftemangel in der Pflege und bei den Ärzten überdeutlich gemacht. Ständiges Einspringen, keine verlässliche Freizeit mehr, lächerliche Coronageldprämien und eine ständige Bedrohung der eigenen Gesundheit – da wurde die Impfpflicht manchmal eher als Bestrafung verstanden, denn als Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Die Verunsicherung ist groß unter den Mitarbeitenden, da die Geimpften bis heute nicht wissen, ob ihre ungeimpften Kolleginnen und Kollegen vom Gesundheitsamt von der Arbeit freigestellt werden und sich für die in der Klinik verbleibenden das Arbeitsaufkommen noch verschlimmert.

Was wäre Ihrer Einschätzung nach eine gute Alternative, um Mitarbeitende, die sich nicht impfen lassen wollen, in den Betriebsalltag gut einzubinden?

Für patientenferne Tätigkeiten wie beispielsweise in der Küche, in der Wäscherei oder in der Verwaltung ist dies sehr gut möglich. Für patientennahe Tätigkeiten, wie sie beispielsweise die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die Fachtherapeutinnen und -therapeuten verrichten, ist dies nicht möglich.