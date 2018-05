Wiesloch. (seb) Neue Fahrradständer, genauer Fahrradabstellbügel, für die Innenstadt waren Thema in der jüngsten Sitzung des Wieslocher Ausschusses für Technik und Umwelt. Für etwas über 37.000 Euro sollen 80 neue angeschafft werden, 60 weitere werden für fast 25.000 Euro ersetzt. An jedem können zwei Räder abgestellt werden. Die nötigen Mittel stehen bereits im Haushalt. Anja Dahner von der Stadtverwaltung stellte sie anhand von Beispielbildern vor (einer der Bügel wurde bereits versuchsweise installiert) und zeigte die Standorte auf einer Karte.

Viele Einzelhändler wünschten sich mehr Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder der Kundschaft, so Anja Dahner, auch wenn das Fahren in der Fußgängerzone selbstverständlich nach wie vor nicht gestattet ist. Die Kunden würden ihr Rad schieben, hieß es (was die Ausschussmitglieder mit einem wissenden Schmunzeln quittierten, schließlich sorgen Radeln oder Nichtradeln in der Fußgängerzone regelmäßig für Diskussionsstoff). Mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) hat die Stadt über die Gestaltung der Bügel gesprochen: zeitgemäß, stabil, damit das Rad richtig gesichert werden kann, und nicht zu wuchtig. Der Flachstahl sei, ähnlich wie die alten Bügel, pulverbeschichtet und passe damit zur neuen LED-Beleuchtung, so Anja Dahner. Sie kommen in zwei Ausführungen, 90 Zentimeter hoch, aber mal 45, mal 85 Zentimeter breit. Praktikabilität, platzsparende Platzierung, die eventuell auch für den Schutz der Bäume in der Fußgängerzone sorgt, wurden ebenso diskutiert wie mögliche Behinderungen des Bus- oder Lieferverkehrs. Damit sich ein aufgeräumtes Bild ergibt und der Schutz der Bäume noch verstärkt wird, wurde angeregt, die Baumscheiben mit einem besonderen, auch optisch hervorstechenden Belag zu versehen - laut Anja Dahner wurde ein entsprechender Test schon gestartet.

Anschließend wurde bekannt gegeben, dass die Hesselgasse barrierefrei werden soll: Für rund 43.000 Euro werden Pflaster und Rundbord im Bereich der Blumenstraße entfernt, sodass das Straßenniveau einheitlich ist. Wie Anja Dahner auf Nachfrage aus dem Gremium betonte, betrifft das nur die Straße, nicht die Gehsteige.