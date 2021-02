Wiesloch. (pol/rl) Nach dem SEK-Einsatz wegen einer Auseinandersetzung auf dem Dorfplatz in Frauenweiler am Samstagnachmittag, hat die Polizei nun weitere Informationen veröffentlicht. Ein 54-Jähriger soll gegen 17.40 Uhr mit einem selbstgebastelten beilartigen Gegenstand auf einen 63-Jährigen eingeschlagen. Dabei soll der 63-Jährige so schwer an den Armen verletzt worden sein, dass er in einer Klinik ambulant behandelt werden musste.

Nach der Attacke soll der 54-Jährige in seine Wohnung in der Nähe des Dorfplatzes gegangen sein, wo er kurz nach 20.30 Uhr von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg widerstandslos festgenommen wurde. Der beilähnliche Gegenstand wurde sichergestellt.

Eine Streife brachte ihn dann zur Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Hier kam es zu einer Haftfähigkeitsuntersuchung durch einen Polizeivertragsarzt. Dabei erlitt der 54-Jährige einen lebensgefährlichen körperlichen Zusammenbruch. Bis zum Eintreffen eines Notarztes wurde er von Kripobeamten reanimiert. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er derzeit noch intensivmedizinisch betreut wird. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Dienstag, 23. Februar 2021, 11.45 Uhr

SEK-Einsatz in Wiesloch

54-Jähriger verletzt 63-Jährigen mit Beil

Wiesloch. (pol/pri/mare) Aufregung in Frauenweiler am Samstagabend: Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskalierte und führte zu einem SEK-Einsatz, wie die Polizei mitteilt.

Am späten Samstagnachmittag gerieten zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen auf dem "Dorfplatz" in Streit. Dabei schlug der 54-Jährige gegen 17.40 Uhr auf seinen 63-jährigen Kontrahenten mit einem selbstgebastelten, beilähnlichen Gegenstand ein. Dabei erlitt der 63-Jährige Schnittwunden und Prellungen an den Armen, die in einer Klinik ambulant behandelt wurden.

Der 54-Jährige zog sich nach der Tat in seine nahegelegene Wohnung zurück, wo er kurz nach 20.30 Uhr von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg widerstandslos festgenommen wurde. Der beilähnliche Gegenstand wurde sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Ermittlungsergebnisse seien nicht vor Montagnachmittag zu erwarten, hieß es.