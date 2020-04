Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) „Nördlicher Kraichgau“ umfasst insgesamt rund 5000 Hektar Fläche, verteilt auf insgesamt 61 Teilflächen. In dieses Natura-2000-Konzept fließen auch bereits bestehende Naturschutzgebiete ein, wie etwa bei uns der Galgenberg bei Rauenberg oder das Hochholz-Kapellenbruch. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch/Region. Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet "Nördlicher Kraichgau" (FFH-Gebiet 6718-311) ist Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird für das Gebiet derzeit ein Managementplan erstellt. Der Plan liegt nun im Entwurf vor und kann vom 4. Mai bis 2. Juni 2020 im Internet eingesehen werden. Von einer öffentlichen Auslegung muss aus aktuellem Anlass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie abgesehen werden.

Das rund 5000 Hektar große Natura- 2000-Gebiet "Nördlicher Kraichgau" liegt überwiegend im Naturraum Kraichgau; mit Teilbereichen im Nordwesten liegt es aber auch in den Hardtebenen und der Bergstraße, die schon zur Oberrheinebene gehören. Das Gebiet besteht dem Regierungspräsidium zufolge aus insgesamt 61 Teilflächen im gesamten nördlichen Kraichgau zwischen Wiesloch, Sinsheim und Bruchsal. In unserer unmittelbaren Umgebung zählen dazu Flächen in Angelbachtal, Bad Schönborn, Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Nußloch, Östringen, Rauenberg, St. Leon-Rot und Wiesloch. Vor allem handelt es sich dabei um bereits ausgewiesene Naturschutzgebiete auf den entsprechenden Gemarkungen.

Mit dem Natura-2000-Konzept sollen die Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere erhalten werden; im Bild: Großer Feuerfalter (Lycaena dispar). Foto: RP/Klaus-Bernhard Kühnapfel

Bei einem Waldanteil von circa 75 Prozent stellt das Gebiet eine vielfältige Waldlandschaft mit meist naturnahen Laubwäldern dar. Als Jagdgebiet sind diese Wälder unter anderem für die Fledermausart Großes Mausohr bedeutsam. Aber auch andere seltene Tierarten, wie beispielsweise der Hirschkäfer, die Schmetterlingsarten Spanische Flagge oder Großer Feuerfalter sowie die Gelbbauchunke sind hier verbreitet.

Die Offenlandflächen des FFH-Gebiets werden geprägt von blütenbunten Mageren Flachland-Mähwiesen, kleinflächigen Pfeifengraswiesen und teilweise orchideenreichen Kalk-Magerrasen. Die naturnahen Fließgewässer beherbergen nicht nur die Fischart Groppe, sondern auch der Biber hat hier einen Lebensraum gefunden.

Im jetzt online zugänglichen Managementplan werden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten erfasst, die von europäischer Bedeutung sind. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art werden Ziele formuliert und Maßnahmen vorgeschlagen. Sie dienen dazu, die besonderen Wiesen und Wälder in ihrer Größe und Qualität zu erhalten sowie die Entwicklung der Tierarten zu unterstützen. Die gesammelten Informationen sind in einem Textteil beschrieben sowie auf 37 Karten flächengenau dargestellt.

Im März 2020 wurde der erste Entwurf des Managementplans dem Regierungspräsidium zufolge in einem Gremium aus Interessensvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden vorgestellt und diskutiert. Nun kann er in der genannten Offenlagephase unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de ab dem 4. Mai angesehen werden.

Interessierte Bürger, Vereine, Kommunen und Interessenvertreter können Vorschläge oder Anregungen einbringen. Die Stellungnahmen können bis spätestens 19. Juni 2020 unter dem Betreff "6718-311 Managementplan" an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, 76247 Karlsruhe oder per E-Mail an: Natura2000@rpk.bwl.de gesendet werden. Später eingehende Stellungnahmen können dem Regierungspräsidium zufolge nicht mehr berücksichtigt werden. Aus den Stellungnahmen sollte hervorgehen, auf welche Flächen im Gebiet sich bezogen wird. Hilfreich ist hier die Angabe der Flurstücks-Nummer sowie des Gemeinde- und Gemarkungsnamens oder eine Markierung der angesprochenen Fläche auf einem Kartenausschnitt. Darüber hinaus sollte die Stellungnahme die Anschrift des Einsenders enthalten.

Ansprechpartner für weitere Informationen ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, Anja Leyk-Anderer, Telefon 07 21/926 43 70 oder E-Mail an Natura2000@rpk.bwl.de.

Info: Einen Plan der Schutzgebiete gibt es hier: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref56/Natura2000/Seiten/default.aspx