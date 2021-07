Von Tobias Törkott

Wiesloch. Einer der bekanntesten Straßenmaler kommt nach Wiesloch: Die katholische Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim hat den serbischen 3-D-Künstler Milivoj Kostic, genannt Kole, eingeladen. Und dieser malt ab dem heutigen Dienstag in der Fußgängerzone in der nähe der Stadtapotheke. Kostic ist Mitglied der Gesellschaft der Bildenden Küsten in Serbien und hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Wie es der Künstler schafft, dreidimensional Kunst auf die Straße zu bringen, wie man den den Effekt erkennen kann und was die Kirche mit der Aktion erreichen will, erklärt Gemeindereferentin Judith Maier-Ortseifen im RNZ-Interview.

Judith Maier-Ortseifen. Foto: privat

Frau Maier-Ortseifen, wieso wird denn auf dem Wieslocher Asphalt diese Woche ein 3-D-Bild gemalt?

Bereits zu Beginn der Pandemie haben viele Menschen mit Kreide auf die Straße gemalt. Das hat die Erzdiözese nun aufgegriffen, um Straßenkünstler zu unterstützen. Da habe ich ‚hier‘ gebrüllt. Ich habe auf Facebook ein Osterkunstwerk gesehen, das ein Kollege organisiert hatte. Nach einem Gespräch mit Pfarrer Hafner haben wir uns angemeldet. Uns war wichtig, dass wir damit direkt in die Stadt gehen, zu den Menschen. Es geht bei der Aktion auch um ein Stückchen Urlaub, Wind, Abenteuer und natürlich auch Handwerk. Der Künstler Milivoj Kostic, genannt Kole, malt direkt vor dem ehemaligen Gebäude von Bücher Dörner, aber nicht auf dem Kopfsteinpflaster, sondern auf einer PVC-Platte, weil sonst der 3-D-Effekt nicht so funktioniert. Der Vorteil für die Kirchengemeinde ist, dass wir das Kunstwerk danach noch an anderen Stellen aufstellen können. Bei der Organisation und Terminplanung ging es um viele Faktoren, da der Künstler in Serbien lebt. Es tauchten viele Fragen auf: Wie kommt er her, wo wohnt er, wo ist ein guter Platz für das Kunstwerk, wann malt er? Und Corona hat es nicht gerade leichter gemacht. Aber letztlich hat es geklappt. Wir sind stolz, dass wir so einen Künstler hier nach Wiesloch bekommen haben.

Und wie kam die Kirche eigentlich auf den Maler Milivoj Kostic?

Nach der Bewerbung wurde mir ein Ansprechpartner, Clemens Benzing, genannt, und so wurde ich an Milivoj Kostic vermittelt. Das ist ein international bekannter Künstler, der ist in der Gesellschaft der Bildenden Künste in Serbien aktiv. Er ist vielseitig aufgestellt, malt Comics, macht Ausstellungen, verfasst Gedichtbände. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar die absolute Premiere ist, dass er ein christliches Bild malt.

Ein genaues Motiv können Sie aber noch nicht verraten, oder?

Was gemalt wird, ist eine Überraschung. So viel darf man verraten, es ist ein Boot darauf zu sehen und Wellen, mehr Infos gibt es aber nicht. Das Bild ist groß und wird auf eine drei mal fünf Meter große Platte gemalt.

Erklären Sie mal den 3-D-Effekt? Kann ich das mit bloße, Augen erkennen?

Das Bild ist so aufgebaut, dass die Linien des Bildes an einen Punkt zusammenlaufen. Wenn man dann darauf schaut, bemerkt man zunächst nichts von dem 3-D-Effekt. Erst wenn man durch eine Linse schaut, oder ein Foto macht oder ein Video aufnimmt, sieht man diesen Effekt. Ich habe Bilder von Schluchten gesehen, wo es dann in die Tiefe geht. Wir sind auch vor Ort, um den Leuten zu erklären, wo sie sich hinstellen sollen, um den Effekt zu erkennen. Der 3-D-Effekt ist übrigens eine uralte Methode, die sogar Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle verwendet hat.

Was erhofft sich die Kirchengemeinde von dem Projekt, etwa auch gezielt jüngere Menschen anzusprechen?

Natürlich, das soll ein Projekt sein für Groß und Klein, für Jung und Alt. An dem Ort in der Stadt befindet sich auch die älteste Tankstelle der Welt. Das passt unserer Meinung nach sehr gut im übertragenen Sinne, weil wir quasi eine Tankstelle für die Seele sind. Und das Bild soll eine Tankstelle im Alltag sein, wo man sich und seinen Geist inspirieren lassen kann, um mit neuem Schwung weiterzugehen. Das erschließt sich aber erst, wenn man das Bild sieht. Der Spruch: ,Kommt und seht‘ hat ja auch eine christliche Perspektive. Ich finde es wichtig, dass die Kirche auf die Menschen zugeht. Natürlich hoffe ich, dass Schülerinnen und Schüler und junge Menschen vorbeikommen und sich das Werk anschauen und inspirieren lassen. Zwei junge Mitarbeiter von uns begleiten das Ganze auf Instagram. Generell wird es auf Social-Media Videos und Fotos von der Aktion geben. Wir haben dafür ein kleines Team. Ich finde das toll, dass die Kirche auf diesen Plattformen präsent ist.

Was erwartet die Besucher noch in dieser Woche?

Wir haben noch ein Rahmenprogramm. Es gibt ein Online-Gästebuch, einen Straßenmalworkshop für Kinder, wo diese sich mit Malkreide verwirklichen können. Außerdem ist eine Stadtrallye geplant, den Link dazu findet man im Internet. Das ist dann quasi eine Rallye hin zum Kunstwerk. Die offizielle Eröffnung findet dann am Donnerstag um 18 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst statt, natürlich alles unter Beachtung der geltenden AHA-Regeln. Das Kunstwerk bleibt aber länger, vielleicht sogar über den ganzen Sommer hinaus. Vielleicht wir es danach in den Kirchen auf gehangen.

Info: Das Kunstwerk wird am Donnerstag, 15. Juli, mit einem Kurzgottesdienst um 18 Uhr eröffnet. Mehr Infos gibt es im Internet unter: www.kath-wiedie.de