Die aktualisierte Tafel am im Herbst 2019 eingeweihten Pandemiedenkmal im Stadtfriedhof Wiesloch verweist auch auf die Opfer der aktuellen Corona-Pandemie. Foto: Pfeifer

Von Karin Hirn

Wiesloch. Das im Oktober vergangenen Jahres auf dem Wieslocher Stadtfriedhof eingeweihte Pandemiedenkmal hat nun für die Besucher eine ausführliche Erklärung in Form einer Informationstafel bekommen. Der Text geht exemplarisch für alle Opfer auf das Leben und Sterben des Wieslocher Influenza-Pandemieopfers Anna Ritzhaupt, geborene Zirkel, ein, die im Oktober 1918 mit 24 Jahren verstarb. Aufgrund der aktuellen Lage der Covid-19-Pandemie wurde nun die Denkmalswidmung nicht nur für die Opfer des Jahres 1918 gestaltet, sondern auch um eine Widmung für die Toten der momentanen Pandemie Covid-19 erweitert.

1918 starben innerhalb eines Jahres allein in Wiesloch mindestens 220 Menschen jüngeren Alters an der "Spanischen Grippe". Wiesloch hat bis jetzt aktuell ein Todesopfer der Covid-Pandemie zu beklagen. Weltweit gingen 1918 die Opferzahlen in die Millionen, heute fordert Covid-19 Tausende von Toten.

Ähnlich sind bei beiden Pandemien die schweren Krankheitsverläufe mit Pneumonien. Während 1918 für solche Erkrankte keine Hilfe möglich war, gibt es heute durch die moderne Intensivmedizin die Möglichkeit der Beatmung. Ein Virus als Krankheitserreger war damals unbekannt, heute verfügt die Virologie über viele Möglichkeiten, den Erreger zu beschreiben und zu beobachten. Die Influenza-Pandemie wurde im Kriegsjahr 1918 der Bevölkerung verschwiegen, heute wird die Bevölkerung genauestens über den neuen Erreger Covid-19 informiert.

Für beide Pandemien, 1918 und 2020, gilt allerdings, dass es kein Medikament gegen diese Erkrankungen gab, beziehungsweise momentan noch nicht gibt. Die schweren Lungenentzündungen führten damals wie heute oft zum Tode, auch wenn sich die Risikogruppen von damals "jung und kräftig" auf heute "älter und oft mit Vorerkrankungen" verschoben haben. Was bleibt, sind die tragischen Todesfälle beider Pandemien, die Trauer und Verlust mit sich bringen.

Der "Kulturverein Johann Philipp Bronner" und die Stadt Wiesloch freuen sich über die aktuell große Medienresonanz, welche das Wieslocher Pandemiedenkmal ausgelöst hat. Neben dem SWR und der RNZ, die bereits im Herbst letzten Jahres ausführlich darüber berichtet haben, sind nun auch die Stuttgarter Zeitung und die Badischen Neuesten Nachrichten auf das Denkmal aufmerksam geworden. Ein Historiker der Universität Heidelberg nimmt das Denkmal als Gegenstand in seinen Essay "Erinnerungskultur" auf.

Gerade in der Osterwoche führte SWR-Redakteur Eberhard Reuß mit der Vorsitzenden des Kulturvereins, die auch Verfasserin dieses Artikels ist, ein Interview, das im Rundfunk gesendet wird. Neben SWR4 will nach Ostern SWR2 Kultur in seinem Morgen- und Mittagsmagazin den Sendebeitrag über das Wieslocher Pandemiedenkmal bringen.

Im Zentrum des Medien-Interesses steht momentan nicht nur das Opfer Anna Katharina Ritzhaupt, sondern auch die Frage, wie die Angehörigen damals mit dem plötzlichen Hereinbrechen des Todes, ausgelöst durch eine neue Erreger-Variante als Zeichen der steten Unberechenbarkeit der Natur, umgegangen sind.

Der Witwer von Anna Zirkel fand dabei seinen eigenen Weg: Er konnte von seiner Frau den Tod leider nicht abwenden, gab ihr aber seine ganze Liebe mit ins Grab und löschte ihr Bild niemals aus seiner Erinnerung, auch wenn er nach der Trauerzeit einen Neuanfang wagen musste. Der Beweis für die immerwährende Liebe zur Verstorbenen findet sich übrigens in dem eingemeißelten Hinweis "Hohelied 8.6." direkt auf dem Grabstein.