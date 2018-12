Wiesloch. (pol/mün) Opfer eines unbekannten Schlägers wurde am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Mann in Wiesloch. Er war kurz nach fünf Uhr mit mehreren Begleitern in der Schwetzinger Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann nach Zigaretten und Feuer gefragt wurde. Als der 19-Jährige angab, keine Zigaretten zu haben, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Schläger in Richtung Walldorfer Straße davon.

Das 19-jährige Opfer wurde anschließend zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der unbekannte Angreifer soll etwa 1,70 Meter groß und 25 Jahre alt sein. Er habe dunkle Hautfarbe und gebrochen Deutsch gesprochen. Er soll eine schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose und dunkle Schuhen getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 entgegen.