Von Georg Wipfler

Rund um Wiesloch. Der Rauenberger Winzer Michael Ihle hat stellvertretend für die gesamte Winzerschaft mit seiner Aussage "wäre Corona nicht, wäre es einer der schönsten Herbste der letzten Jahrzehnte" den Nagel auf den Kopf getroffen: Ein früher Austrieb und eine regelmäßige Wasserversorgung im Frühjahr sorgte dafür, dass die Rebstöcke rund um Wiesloch prächtig gedeihten. Die Fröste in der ersten Maihälfte verursachten nur wenig Schäden, die vernachlässigbar sind. Zur Blüte, die je nach Lage und Sorte Mitte bis Ende Mai begann, standen die Reben prächtig da, die Ansätze für einen guten Jahrgang waren also von Mutter Natur geschaffen worden. Fleißige Winzerhände sorgten dann dafür, dass sich die Trauben kontinuierlich weiterentwickelten. Die Trockenheit der letzten Wochen konnte den tiefwurzelnden Wingerten nichts anhaben. Schon Ende Juli zeichnete es sich ab, dass die Traubenlese heuer früh beginnen wird. Von Seiten der Winzerschaft wollte man nicht den Fehler der vergangenen Jahre wiederholen zu spät mit dem Herbst zu beginnen. Die privaten Winzer haben daher schon Ende August mit der Lese begonnen, und die Winzergenossenschaft Kraichgau, mit über 200 Hektar Rebfläche ein Schwergewicht in Baden, berief ihre erste Herbstversammlung noch Ende August – so früh wie noch nie – ein. Die warmen Tagestemperaturen der letzten zwei Wochen, aber zum Teil auch Temperaturen von über 15 Grad in der Nacht, gaben im ersten Drittel des Herbstes den Takt vor.

In Rauenberg wurden die Weinberge aber auch noch von Hand gelesen und mit der Kiepe zum Sammelplatz gebracht. Foto: Pfeifer

Beim Weingut Fellini in Rauenberg rechnet man 2020 mit einem sehr guten Jahrgang – trotz Spätfrösten, lagebedingtem Trockenstress und Sonnenbrandschäden, wie Bernhard Fellhauer gegenüber der RNZ betonte. "Zuletzt haben kühlere Nachttemperaturen dazu beigetragen, dass die Fruchtsäure sowie das vom Boden und der Lage eines Weinberges geprägte Aroma besser erhalten bleiben. Dies lässt auf fruchtige Weißweine und farbintensive Rotweine hoffen", erklärt Fellhauer. Und der Seniorchef des Weingutes Fellini hat gleich noch einen Bitte: "Es wäre wünschenswert, wenn in dieser nervenaufreibenden Pandemiezeit die Weintrinker aus der Gegend unserer Winzerschaft auch weiterhin durch regionale Einkäufe die Stange halten, und somit die Existenz der Kulturlandschaft Reben und der Betriebe erhalten bleibt", so sein Appell.

Ein Markenzeichen dieses Jahrgangs: Durchgehend hohe Oechslegrade. Foto: Pfeifer

Von guten bis sehr guten Öchsle-Werten spricht Michael Ihle vom gleichnamigen Rauenberger Weingut. "Die Trauben waren so früh reif wie schon lange nicht mehr und hängen gesund am Stock. Nun gilt es diese Vorgaben der Natur auch in den Keller zu bringen, das heißt, wenn es notwendig ist, den Herbst zügig zu gestalten, und je nach Rebsorte Sorgfalt beim Lesezeitpunkt walten zu lassen", so Ihle. Bei ihm sind die Sorten wie Grauburgunder und Auxerrois schon gelesen und gären im Keller. Die Fruchtigkeit dieser Weine lässt sich am Geschmack vom Most schon jetzt erahnen, sodass ein fruchtiger Jahrgang zu erwarten ist. Aufgrund der guten Wetteraussichten will man im Weingut Ihle die späten Sorten noch in Ruhe reifen lassen und in den nächsten zwei Wochen mit dem Leseteam ernten. "Natürlich müssen wir beim Herbsten auf die Coronaregeln achten, doch das müssen auch andere. Und machbar ist es allemal. Die Aussicht auf weiterhin schönes Wetter und das gesunde Lesegut lassen uns hoffen, dass wir in diesem Jahr einen außergewöhnlichen Jahrgang bekommen", hofft Ihle.

Bei den Winzern von Baden wurden die geernteten Trauben entladen. Foto: Pfeifer

Bei der Winzergenossenschaft Kraichgau hatte man bis zum letzten Freitag schon 900.000 Kilogramm Trauben eingebracht. So viel wie wohl noch nie zu diesem Datum. Dabei zeigte sich Geschäftsführer Carsten Wipfler von der Qualität angetan. Das Durchschnittsmostgewicht bei den Genossenschaftswinzern lag bei 84 Öchsle, ein hervorragender Wert, wenn berücksichtigt wird, dass hier auch Sorten wie Portugieser oder Dornfelder miteingerechnet werden, die traditionell keine hohen Mostgewichte haben. "Aktuell sind die Trauben in einem perfekten Gesundheitszustand, die Mostgewichte nehmen täglich zu. Der Auxerrois, Aushängeschild der Region, habe mit einem Tankdurchschnitt von 89 Öchsle ein Ausrufezeichen gesetzt. "Ein Lob geht auch an unsere Winzer, die nicht nur während des Jahres sehr gute Arbeit in den Wingerten geleistet haben, sondern sich auch beim Herbst vorbildlich engagieren", meinte Wipfler. Damit bekommt der regionale Marktführer, die Winzer von Baden, beste Qualitäten in ausreichender Menge geliefert, um gute Weine auf den Markt zu bringen.

Beim Weingut Block in Mühlhausen hat man in den letzten Augusttagen mit der Lese begonnen. "Unsere Trauben hatten in diesem Jahr wegen der guten Vitalität der Rebstöcke den optimalen Reifegrad bei der Lese. Wir haben den Lesezeitpunkt aber auch an die Lage angepasst, sodass wir fruchtige Weißweine in diesem Jahr erwarten. Vor allem die weißen Burgunder und Auxerrois versprechen viel, schon bei der jetzt begonnen Gärung lassen die Moste erkennen, welch Potenzial in ihnen steckt. Bei den roten Gewächsen erwarten wir vollmundige Tropfen, die Esprit versprühen. Wenn es mit dem Wetter so weiter geht, werden wir in den nächsten 14 Tagen unsere Hauptlese abschließen", gibt Manfred Block einen Ausblick.

In der Kelterhalle der Winzer von Baden werden dieses Jahr die Trauben der Winzergenossenschaft Kraichgau in bester Qualität und ausreichend Menge angeliefert. Foto: Pfeifer

Beim Dielheimer Weingut von Friedhelm Koch erwartet man in diesem Jahr bei der Menge einen Durchschnittsherbst der letzten Jahre, bei der Qualität aber einen Spitzenjahrgang. "Bei uns haben die Reben die Trockenheit der letzten Wochen mehrheitlich gut weggesteckt, die Qualitäten sind alle im Kabinett- und Spätlesebereich. Zu Anfang des Herbstes stellten bei uns die hohen Lesetemperaturen eine Herausforderung dar. Die Trauben sollen relativ kühl auf die Presse kommen, damit der gewonnene Most nicht zu stürmisch gärt. Für uns hieß das, möglichst früh am Morgen mit der Ernte zu beginnen. Das waren Lesebedingungen, wie ich sie nur aus dem Süden Frankreichs kenne, in unserem Betrieb hätten wir ohne den Einsatz eines Vollernters Probleme bekommen" bekennt Friedhelm Koch.

Lesebedingungen fast wie in Südfrankreich: Durch die hohen Temperaturen mussten die Trauben relativ früh gelesen werden, um kühl auf die Presse zu kommen. Ohne den Einsatz des Vollernters hätte das oft nicht geklappt. Foto: Pfeifer

Am 3. September hat Harald Kempf in seinem Malscher Weingut mit der Lese begonnen. Beim Rotweinpapst waren zuerst St. Laurent und Dornfelder dran. Mit 87 Grad Öchsle war das Malscher Urgestein mit der Ausbeute zufrieden. Nach der alten Winzerregel, dass rund 100 Tage nach der Rebblüte mit der Lese begonnen wird, hat man im Weingut Kempf am 10. September mit der Lese der Burgundersorten begonnen. "Mit 101 Grad Öchsle hatten wir beim Grauburgunder das Ziel überschritten, daher werden wir die Lese zügig fortsetzten" so Kempf. Bei dem hochdekorierten Malscher Weingut rechnet man in diesem Jahr mit einem Ertrag von rund 6000 Liter pro Hektar. "Damit steht unseren Kunden bei ausreichender Menge und sehr guter Jahrgang 2020 zur Verfügung", so Kempf.

Einziges Problem: Bei den anhaltend hohen Temperaturen können die Säurewerte zurückgehen. Dies haben die Winzer nicht gerne, verlieren doch die Gewächse ihre Spitzigkeit und Haltbarkeit. Daher hat das Ministerium für den ländlichen Raum in Stuttgart schon am 18. August für den Herbst 2020 die Zugabe von Säure zugelassen.