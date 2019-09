Wiesloch. (hds) Es war angerichtet: Kaffee und Kuchen, kredenzt von den Wieslocher Frauen, schmetternde Eröffnungstöne vom Kurpfälzischen Fanfarenzug und begrüßende Worte von Oberbürgermeister Dirk Elkemann zur 49. Auflage von "Wein und Markt" im Rahmen des Winzerfests. Mit Pauken und Trompeten wurde der nach Worten des Rathauschefs "höchste Feiertag" gestartet und noch vor dem Mittagsgeläut kletterte die Anzeige auf dem Thermometer auf 30 Grad. Blauer Himmel und wieder tausende Besucher bildeten den Rahmen für das bunte Treiben in den Gassen und Straßen.

"Rund 70 Gastronomen und Vereine sorgen heute dafür, dass die Besucher bestens versorgt werden", sagte Elkemann, verbunden mit dem Hinweis, bei der Hitze doch etwas vorsichtig beim Genuss von Alkohol zu sein. Bei so manchen, das sollte der Tagesverlauf zeigen, stieß dieser Appell indes auf taube Ohren. Klaus Rüger, der mit seinem Team vom Verkehrsverein und gemeinsam mit der Stadt die Organisation übernommen hatte, bedankte sich für den tatkräftigen Einsatz vor und während des Festes.

Bereits am Vormittag hatten die Kinder in der Höllgasse Gelegenheit, beim Flohmarkt nicht mehr Benötigtes zu veräußern, während in der Stadt die Schattenplätze bereits zur Mangelware wurden. Auf dem evangelischen Kirchplatz präsentierte der Rock- und Popverein verschiedene Bands, es wurde fleißig getanzt, während nur ein paar Meter weiter beim Lions-Club leckere Lachsbrötchen angeboten wurden. Beim Bummeln durch die Innenstadt wurde schnell klar: Ohne ein freundliches Drängen war alsbald kein Durchkommen mehr möglich. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Ortsverein Wiesloch, drängten sich die Besucher am Rande des Marktplatzes, um sich kulinarische Köstlichkeiten einzuverleiben. Ein großes Lob für das Küchenteam dort und auch an anderen Stellen, denn bei den herrschenden Temperaturen war es nicht gerade angenehm, im Dunstkreis der Grills zu arbeiten.

Während sie Speisen und Getränke genossen, hatten die Gäste noch Gelegenheit, diverse Schnäppchen - vor allem sommerliche Kleidung - zu ergattern. Strohhüte gehörten ebenso wie Sonnenbrillen praktisch zur Basisausstattung und rund um die Eisläden herrschte großes Gedränge. Auffällig war die Aufteilung der Besuchergruppen in den verschiedenen Bereichen der Stadt. Während auf dem Marktplatz doch eher die ältere Generation zu den Klängen des Alleinunterhalters Peter Schäfer aus Mannheim eine ruhige Kugel schob, sah es in der Hauptstraße und auch bei den Handballern der TSG Wiesloch am Rande des evangelischen Gemeindezentrums schon anders aus. Dort wurde fröhlich, ja ausgiebig - und dies nicht ohne sichtbare Folgen - gefeiert. Die Ankündigung seitens des Verkehrsvereins, man habe auf die Vereine eingewirkt, das Angebot an "harten" Getränken zu reduzieren, kam wohl nicht an jedem Stand an. So standen "Shots" und andere hochprozentige Mixgetränke auf den Karten und fanden reißenden Absatz.

Dennoch: "Wein und Markt" hat seinen Status als das Highlight im Veranstaltungskalender untermauert. Viele waren von auswärts angereist, versprach doch die Historie: Hier ist immer was los. Und es ist eine gute Gelegenheit für die Vereine, die Kassen aufzufüllen. Mit dabei unter anderem die Alten Herren des FC Frauenweiler in der Hauptstraße, der VfB Wiesloch auf dem Adenauerplatz, die KG Blau-Weiß Wiesloch - dort wurde tatsächlich nur Wein ausgeschenkt - und der Reit- und Fahrverein.

Hin und wieder ging mal der sehnsüchtige Blick in Richtung Himmel, aber dort zeigte sich auch später am Tag kein Wölkchen, schwitzen war somit angesagt. Im Vorjahr hatte man seitens der Organisatoren das Toilettenkonzept optimiert, es gab somit mehr "Stationen" im Stadtgebiet. Jedoch konnte dadurch nicht zur Gänze vermieden werden, dass manche sich im Freien erleichtern.

Das Rote Kreuz hatte seine Einsatzzentrale im Rathaus bezogen und alle Hände voll zu tun. "In den zurückliegenden beiden Jahren konnten wir erfreulicherweise eine leichte Beruhigung bezüglich unsrer Einsätze beobachten, diesmal jedoch war es wieder schlimmer", so Dr. Felix Schmitt vom DRK. Sechsmal mussten Personen in Krankenhäuser gebracht werden, davon jeweils einer in den Schockraum und auf die Intensivstation. Es handelte sich dabei um unterschiedliche Verletzungen und Kreislaufprobleme, zu denen das zehnköpfige Rettungsteam und der Notarzt insgesamt 20 Mal ausrücken mussten. "Leider wurden unsere Leute nicht selten bei ihrer Arbeit behindert und das hat genervt", so Schmitt. Vor allem von dem Umherstehenden an den jeweiligen Einsatzorten sei gepöbelt worden. "Und so mussten wir die Security und in manchen Fällen sogar die Polizei zur Unterstützung dazu rufen", sagte Schmitt.