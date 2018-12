An diesem Wochenende kann man noch einmal die Weihnachtsmärkte genießen. Unser Foto entstand am vergangenen Wochenende auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in Dielheim. Foto: Pfeifer

Weihnachtszauber in Wiesloch

Wiesloch. An diesem Wochenende erlebt der Wieslocher Weihnachtszauber auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz sein Finale. Heute hat der Weihnachtszauber von 16.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Von 17.30 bis 20 Uhr sind im Event-Zelt die "Nachtigallen" zu hören. Am Samstag und Sonntag ist der Weihnachtszauber jeweils von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Samstag, 17.30 bis 20 Uhr, tritt im Event-Zelt "Wahlweise" mit Indra Wahl auf. Am Sonntag präsentiert "Eddie’s Music Lounge" von 17.30 bis 20 Uhr im Event-Zelt Livmusik mit Olli Roth.

Rauenberger Weihnachtsmarkt

Rauenberg. Der Weihnachtsmarkt auf dem Kirch- und Rathausplatz ist heute, Freitag, und morgen, Samstag, jeweils von 18 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Los geht es heute um 18 Uhr mit der feierlichen Eröffnung. Im Anschluss erklingen weihnachtliche Klänge der Rauenberger Chöre und des Musikvereins. An den Hütten der 27 Vereine und Beschicker erwartet die Besucher dann ein breites Angebot. Außerdem organisiert der Tierpark einen Streichelzoo, der Nikolaus hat sich mit kleinen Geschenken des Gewerbevereins für Sonntag um 16 Uhr angekündigt und für die kleinen Besucher werden in der Kirche an allen drei Tagen Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zum Weihnachtsmarkt tritt im Rahmen der "Rauenberger Abendmusiken" am Samstag, 16 Uhr, der Kammerchor Camerata Carolina in der Pfarrkirche auf.

Unterhofer Weihnachtsmarkt

Unterhof. Der Heimatverein veranstaltet am heutigen Freitag von 16.30 bis 22.30 Uhr wieder den Unterhofer Weihnachtsmarkt im alten Ortskern. Bei der Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Thomas Glasbrenner finden sich Bastel- und Handarbeiten, Geschenkartikel und eine Krippenausstellung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Dorfmarkt in Schatthausen

Schatthausen. Nach der letztjährigen Pause findet der weihnachtliche Dorfmarkt in Schatthausen wieder statt, organisiert von der Kultur AG. Er hat am morgigen Samstag von 15 bis 21 Uhr geöffnet und biete allerlei Weihnachtliches. In den Markt werden die Kirchstraße und Teile des Friedhofwegs einbezogen. Für 17 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt. Um 18 Uhr findet die Adventsfensteröffnung am evangelischen Pfarrhaus statt.

"Weihnachtsplätzchen"

Malschenberg. Der Musikverein Trachtenkapelle Harmonie lädt wieder zu seinem "Weihnachtsplätzchen" ein, das morgen, Samstag, ab 16.30 Uhr vor und im Untergeschoss der Brunnenberghalle stattfindet. Einige der Aktiven unterhalten mit festlichen Weihnachtsliedern. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt und es werden allerlei Spezialitäten und Weihnachtsgeschenke angeboten.

Weihnachtsmarkt in Frauenweiler

Frauenweiler. Der Weihnachtsmarkt in Frauenweiler findet wieder auf dem Dorfplatz statt. Die Hütten haben morgen, Samstag, und am Sonntag, 16. Dezember, von jeweils 16 bis 20 Uhr geöffnet. Auf dem von Spielmanns- und Fanfarenzug und der Freiwilligen Feuerwehr veranstalteten Markt ist fürs leibliche Wohl bestens gesorgt, Aussteller bieten allerlei Bastelarbeiten an.