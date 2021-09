Walldorf/Sinsheim. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen wurde das Polizeirevier Wiesloch kurz nach 5 Uhr darüber informiert, dass es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Jakob-Astor-Straße zunächst zu einem Streit gekommen war, an dem eine Frau beteiligt gewesen sein soll, die anschließend im betrunkenen Zustand davongefahren sei.

Da das Kennzeichen ihres Autos bekannt war, traf die Polizei die 35-Jährige schließlich gegen 6.45 Uhr in ihrem Zuhause in Sinsheim an. Sie war stark betrunken, weshalb sie später Blutproben abgeben musste. Bei der Überprüfung ihrer Daten stellte sich heraus, dass gegen sie bereits ein Fahrverbot verhängt war. Außerdem wurde gegen sie wegen des Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Aufgrund des Vorfalls muss sich die 35-Jährige auf eine Geldstrafe und eine deutliche Verlängerung ihres Fahrverbots einstellen.