Luisa I. aus dem Hause Mayer (r.) am Freitagabend auf dem Walldorfer Marktplatz zur feierlichen Eröffnung des Spargelmarkts mit Vorgängerin Chantal I. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) "Als Königin Luisa, die Erste, erheb’ ich mein Glas und wünsche uns allen ein gelungenes Fest, viel Freude und Spaß. Und wie jedes Jahr zu guter Letzt, der Spargelmarkt beginne ... jetzt." So reimte Luisa I. aus dem Hause Mayer am Freitagabend auf dem Walldorfer Marktplatz zur feierlichen Eröffnung des Spargelmarkts, der auch am Samstag und Sonntag mit einem bunten Unterhaltungsprogramm gefeiert wird. Zuvor hatte ihre Vorgängerin als Spargelkönigin, Chantal I., nach fünf Jahren im Amt ihre Nachfolgerin gekrönt.

Das Blasorchester Walldorf. Foto: Pfeifer

Bürgermeisterin Christiane Staab dankte der alten wie der neuen Spargelkönigin herzlich für die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. Bei herrlichstem Wetter begrüßte die Bürgermeisterin zahlreiche Gäste auf dem Marktplatz und wünschte für alle drei Tage viel Vergnügen. Umrahmt wurde die Zeremonie von den Storchenküken, dem Verein "Der Churpfalz wilder Haufen" in historischen Gewändern und dem Blasorchester Walldorf unter Damian Gernert mit stimmungsvoller Musik. Später gab’s die neue Show der Tanzschule Kronenberger zu bewundern, während auf der Drehscheiben-Bühne die "ZAP-Gang" rockte.

Die Storchenküken. Foto: Pfeifer

Am Spargelmarkt-Wochenende stehen den Besuchern noch viele Highlights bevor: Livemusik wie unter anderem von "Knutschfleck" (Samstag, 20.30 Uhr, Marktplatz), "Schreiner die Band" (Sonntag, 14 Uhr, Drehscheibe) oder der Kult-Band "Die Wilde 13" (Sonntag, 21 Uhr, Marktplatz), Auftritte der Vereine mit Tanz- und Sportvorführungen oder der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Und natürlich ist an vielen Ständen bestens fürs leibliche Wohl gesorgt - ob mit oder ohne das königliche Gemüse.