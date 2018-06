Walldorf. (kvs) Nachdem am Freitagabend Chantal I. den letzten Spargelmarkt ihrer fünfjährigen Amtszeit eröffnet hatte, starteten die Walldorfer in ein fröhliches Festwochenende. Klassischerweise gehört der Freitagabend den Walldorfern fast allein, ehe am Samstag und Sonntag auch Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung die Hauptstraße erobern.

Die Astorstädter scheinen auch noch einen besonderen Draht zum Wettergott zu haben; während in anderen Gegenden Wasser "en masse" vom Himmel fiel, sorgte lediglich am Samstagnachmittag ein kurzer Schauer wenn schon nicht für Abkühlung, so doch für eine kurze Unterbrechung.

Walldorfer Spargelmarkt 2018 - Die Fotogalerie



































Unter der Leitung von Manfred Guthörl bewies die "Stadtkapelle Walldorf", dass sie auch nach 150 Jahren kein bisschen leise ist und eröffnete den musikalischen Reigen mit einem bunten Potpourri. Traditionell mit von der Partie am Freitagabend ist die Tanzschule Kronenberger. Die Showformation brachte mit ihrer Musical-Show die Stimmung unter den Marktplatzschirmen zum Kochen.

Delta Rock. Foto: Pfeifer

Wie immer begierig erwartet, nahmen Stefan Zirkel, Fabian Michel und Sven Wittmann, die drei Männer an den drei Gitarren von "Cool Breeze", ihre Zuhörer mit auf eine akustische Zeitreise. Die Lokalmatadoren begaben sich auf die Spuren von Simon & Garfunkel und Cat Stevens über Genesis bis hin zu Robbie Williams. Wer es etwas rockiger mochte, der war auf der Drehscheibe bei "Delta Rock" genau richtig. Gemeinsam mit Marion La Marché und Sascha Kleinophorst inszenierten die Musiker Klassiker der Rockgeschichte.

Der Samstag startet bekanntermaßen eher etwas verhalten. Während noch so mancher den wöchentlichen Einkauf erledigte, stand der Spargelmarkt ganz im Zeichen des Auftakts zum "Stadtradeln". Eine wunderbare Gelegenheit, sich vor großem Publikum auszuprobieren, boten Jörg Schreiner und Boris Reiser ihren musikalischen Begleitern Simon (13), Paule (11) und Tim (8).

Die „Hits for Kids“. Foto: Pfeifer

Mit einer erstaunlichen Selbstsicherheit boten die jungen Musiker Popsongs wie "Knocking on Heaven’s Door" oder "Free Falling" dar. Wer Simon (Gesang, Akustikgitarre), Paule (E-Gitarre) und Tim (Schlagzeug) verpasst hat, dem sei jeden Samstag um 11.30 Uhr "Hits for Kids" im Harry‘s Diner im Musikhaus Session empfohlen. Währenddessen schlug auf der Drehscheibe John Melo mit seiner Gitarre die leiseren Töne an.

Kinder kamen beim Spielteam „Oh. Larry“. Foto: Pfeifer

Kinder hatten beim Spielteam "Oh, Larry" mit allerlei Kunststücken sehr viel Spaß. Geschicklichkeit beim Balancieren auf dem Kopf, Begeisterung auf der Rollenbahn und Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen - wem das noch nicht genug war, der konnte mit den selbst erzeugten Seifenblasen träumen. Auf der Bühne am Marktplatz gaben zu gleicher Zeit die Mitglieder des "Budo Club Samurai" einen Einblick in die asiatischen Kampfkünste Judo und Ju-Jutsu.

Die Grenzen zwischen Comedy und Kunst werden bei "Schreiner & Friends" genauso aufgehoben wie die zwischen Bühne und Publikum. Eingerahmt vom kulinarisch-verführerischen französischen Markt auf der Drehscheibe präsentierte die Band deutschsprachigen Pop. Fast zeitgleich bot die nordbadische Band "Bubble Chamber" das Beste von AC/DC bis ZZ Top.

Am Sonntag lockten die offenen Geschäfte viele Neugierige in die Hauptstraße. Unter großem Beifall wurde auch in diesem Jahr dem namensgebenden Gemüse Respekt gezollt. Bei gleich zwei Spargelschälwettbewerben konnten die Teilnehmer ihr Geschick beweisen.

Beim Spargelschälwettbewerb schälten (v.li.) Laura I., Fabian Giesder, Christiane Staab, Philipp Renninger, Ute Pfeiffer, Eric Pensalfini und Chantal I. um die Wette. Foto: Pfeifer

Bei der Promi-Ausgabe traten Christiane Staab, Bürgermeisterin von Walldorf, Spargelkönigin Chantal I., Ute Pfeiffer, Bürgermeisterin von Walldorf/Werra, Fabian Giesder, Bürgermeister von Meiningen, Karnevalsprinzessin Laura I. und Eric Pensalfini, Bürgermeister aus Saint Max gegeneinander an. Unter lauten Anfeuerungsrufen konnte Chantal I. ihre Regentschaft mit einem Sieg krönen und verwies Pensalfini und Ute Pfeiffer auf die Plätze.

Das Walldorfer Stadtoberhaupt hatte leider mit technischen Problemen zu kämpfen. Im Wettbewerb der "geschulten" Spargelschäler hatte der Rektor der Waldschule, Lorenz Kachler, die Nase vorn. Die Plätze zwei bis vier gingen an die Amtskolleginnen Silke Fiedler (Sambugaschule), Helmut Hibschenberger (Theodor-Heuss-Realschule) und Jutta Stempfle-Stelzer (Schillerschule).

Der französische Markt. Foto: Pfeifer

Während der deutsch-französische Markt auf der Drehscheibe mit Flammkuchen, Holzofenbrot, Salami- und Käsevariationen für kulinarische Hochgenüsse sorgte, zauberten "Sten & Tara" ein wunderbares Singer-Songwriter-Flair auf den Platz. Wenn Tara mit ihrer klaren Stimme "A Little Piece of Happiness" intoniert, erzeugt das bei so manchem Zuhörer Gänsehaut.

Glücklicherweise gab es in diesem Jahr sichtlich mehr Speisenangebote mit dem Frühjahrsgemüse und viele ließen sich den Spargel schmecken, bevor die Saison allzu schnell zu Ende geht. Ganz nebenbei ließen sich zum Essen die schmissigen Klänge des Blasorchesters Walldorf unter der Leitung von Markus Schneider genießen, die ihren Auftritt selbstverständlich mit dem Badnerlied beendeten.

Storchenküken mit ihrem Showtanz. Foto: Pfeifer

Immer wieder eine Augenweide sind die Tanzdarbietungen der Showgarden der KG Astoria Störche auf dem Marktplatz. Mit Begeisterung beklatschte das Publikum die Storchenküken, die alles "Zurück auf Anfang" setzten, die Storchengarde, die einen Hauch von "1001 Nacht" in die Astorstadt holten sowie die Flashdancers, die auf der Suche nach den Panzerknackern waren. Anschließend bewiesen die Kämpfer des "Viet Vo Dao Walldorf", wie viel Technik und Körpergefühl zu ihrem Sport gehören.

Die Tanzschule Kronenberger mit ihrer Musical-Show. Fotos: Pfeifer

In typisch-feinsinnige irische Melancholie versetzten "Paddy Goes to Holyhead" ihre Zuhörer auf der Drehscheibe. Als musikalischen Abschluss heizten "Cracked Fire" dem Publikum noch mal so richtig ein und die "Art Donuts" sorgten mit Sängerin Indra Wahl für groovig soulige Stimmung.