Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Dielheim. Dieses Jahr läuft aufgrund der Corona-Pandemie in vielerlei Hinsicht alles anders, auch der Schinken-, Spargel- und Straußenhof Nauert in Walldorf und Freudensprungs Hofladen in Dielheim mussten bei der Spargel- beziehungsweise Erdbeerernte umplanen. Während Nauert bei der Ernte dieses Jahr nicht so gut wegkam wie die vergangenen Jahre, ist man bei Freudensprung relativ zufrieden. Die Spargelernte fing Ende März an und ging bis Mitte/Ende Juni.

"Der Ernteertrag war nicht so gut wie die vergangenen Jahre", sagt Lars Krüger, Inhaber vom Spargelhof Nauert auf RNZ-Anfrage. Der Spargelhof musste viele Hürden überwinden, um Spargel überhaupt stechen zu können und die Ernte zu erwirtschaften. Aufgrund der Pandemie gab es einen Einreisestopp für Erntehelfer aus der Slowakei, mit denen der Spargelhof seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Krüger startete deshalb via Facebook einen Aufruf nach Erntehelfern, der über 120.000 geteilt wurde und mehr als 14.000 Kommentare erhielt.

„Relativ zufrieden“ zeigt sich Tanja Freudensprung vom gleichnamigen Hof und hebt insbesondere die Welle der Solidarität seitens der Kundschaft hervor. Foto: Agnieszka Dorn

Aus letztendlich 30 Bewerbungen nahm Krüger zwölf Spargelhelfer, die es – außer zwei Personen – wie er erzählt, nicht bis zum Schluss beim Spargelstechen aushielten. Weiterhin beliefert der Spargelhof Restaurants und Kantinen, die aufgrund des Lockdowns eine Zeit lang geschlossen waren beziehungsweise auf Sparflamme liefen, weil die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiteten. Angenommen wurde hingegen das Spargelzelt, das Krüger jedes Jahr im Hof aufbaut, damit man dort essen kann. Für den Spargelhof geht die Arbeit nun übergangslos weiter, der Spargel wird für das nächste Jahr eingesät und Heu gemacht.

"Wir sind relativ zufrieden", meint Tanja Freudensprung von Freudensprungs Hofladen. Der Obst- und Gemüsebauer beliefert weder Gastronomie noch Firmen und hatte dadurch keinen finanziellen Ausfall, viele Kunden blieben treu und kauften nicht nur im Hofladen in Dielheim, sondern auch in den Filialen in Nußloch und Mauer ihr Obst und Gemüse bei Freudensprung ein. "Wir haben eine Welle der Solidarität von unseren Kunden in den letzten Monaten erlebt", sagt Tanja Freudensprung dankbar. Spargel wurde auch bei Freudensprungs gestochen, der Hofladen arbeitet mit Erntehelfern aus Rumänien und Polen, die bereits alle, bevor die Lage sich zugespitzt hatte und es zum Einreisestopp kam, nach Deutschland kamen.

Bei der Erdbeerernte konzentrierte man sich bei Freudensprung vor allem auf das selbst pflücken. Dieses Angebot wurde oft von Familien in Anspruch genommen, die quasi einen Familienausflug daraus machten, erzählt Tanja Freudensprung. Einzig das warme und trockene Wetter im April trug dazu bei, dass der Spargel dieses nicht ganz perfekt ausgefallen war. Auch auf die Erdebeerernte hatte das Wetter Einfluss: Im Mai und Anfang Juni hatte es viel geregnet und die Erdbeeren mussten schnell gepflückt werden, sonst wären sie rasch verdorben. Es sei eine durchschnittliche Ernte gewesen: "Aber wir sind relativ zufrieden", so Tanja Freudensprung.