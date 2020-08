Wiesloch/Walldorf. (agdo) Für etwas über eine Dreiviertelstunde war am heutigen Freitag in Walldorf der Strom weg. Davon waren nicht nur Wohnstadt, sondern auch die Industriegebiete und Ampeln betroffen. Wie die Stadtwerke Walldorf mitteilten, kam es um 8.56 Uhr zu einem Fehler im Netz der Netze BW in Wiesloch, ein sogenannter "doppelter Erdschluss" fand statt: Das bedeutet, dass ein stromführendes Kabel nicht beabsichtigten Kontakt mit leitfähigem Erdreich hatte, generell eine Störung mit teils schwerwiegenden Folgen.

Wiesloch und Walldorf werden über den gleichen Trafo versorgt, wie die Stadtwerke weiter erläuterten: Daher führte der doppelte Erdschluss dazu, dass sämtliche Schutzgeräte – eine Art Sicherung – auslösten. Das geschah an allen vier Einspeisestellen, von denen aus der Strom Walldorf erreicht. Damit war für die ganze Stadt die Stromversorgung unterbrochen. Überdies kam es der Mitteilung zufolge zu einem Folgefehler im Netz der Stadtwerke Walldorf, zu einem Defekt an einer der Muffen, mit denen die Stadtwerke schon seit 2018 Probleme haben.

Durch Netzumschaltungen konnte die Spannungsversorgung den Stadtwerken zufolge bis gegen 9.30 Uhr wiederhergestellt werden – ausgenommen waren Teile des Industriegebiets bei SAP und das Gewerbegebiet bei Ikea bis zur Carl-Zeiss-Straße. Kurz vor 10 Uhr war gestern nur noch der Bereich an der Zeiss-Straße betroffen und um 10.45 Uhr war die komplette Spannungsversorgung wieder hergestellt. Gleich im Anschluss machte man sich an die Reparaturen.