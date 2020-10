Von Sebastian Lerche

Walldorf. Eines steht für Walldorf fest: Die aktuelle Verkehrssituation ist unerträglich. Aber keine Entlastungslösung darf auf Kosten von geplantem Wohnraum oder zu verstärkter Belastung von bestehenden Wohngebieten führen. Das meinten Gemeinderat und Verwaltung auch einhellig in der jüngsten Sitzung, in der es um den Ausbau der Autobahn-Anschlussstelle ging. Hintergrund ist das klare Signal von Regierungspräsidentin Felder bei ihrem Besuch im September, die Stadt Walldorf müsse ihre Wünsche klar formulieren und für die Bildung des nötigen politischen Willens sorgen.

Was für Diskussionsstoff sorgte, waren die möglichen Wege hin zu ruhigeren Verkehrsflüssen mit weniger Staus oder sonstigen Problemen. Mehrheitlich entschied man, auf bereits entwickelten Ideen zu beharren, sich möglichst viele Möglichkeiten zu eröffnen oder offen zu halten und der eigenen Position insbesondere gegenüber dem Regierungspräsidium Nachdruck zu verleihen.

Einig war man sich, dass der "Monsterknoten", die große Kreuzung an der Autobahnauffahrt, an der L723, B291 und L598 aufeinandertreffen, nicht näher an Walldorf heranrücken darf. Man lehnte alle Planungen ab (Stichwort "Vollkleeblatt"), die die Wohnstadt mehr belasten oder die künftige städtebauliche Entwicklung in "Walldorf Süd III" beeinträchtigen.

Mit 15 Ja- und drei Nein-Stimmen fielen folgende Beschlüsse: Die Verwaltung startet eine vertiefende Untersuchung zur sogenannten "Querspangen-Lösung", ein zusätzlicher A5-Anschluss im Bereich "Bründelweg" wird beantragt und Walldorf stimmt der Option einer zusätzlichen Autobahnabfahrt von Süden her zu.

Stadtbaumeister Andreas Tisch fasste kurz noch einmal den Stand der Dinge zusammen. Die angedachte "Querspange" würde an die westliche Anschlussstelle der A5 anknüpfen, mit einer neu zu errichtenden Brücke über die Autobahn führen und auf den Kreisverkehr von L598 (Roter Straße) und Hasso-Plattner-Ring, am SAP-Campus, treffen. Sie könnte nicht nur Verkehr aus dem und zum Gewerbegebiet, sondern auch von St. Leon-Rot her auffangen – allerdings nicht die Fahrzeuge, die Richtung Norden wollen. Die "Querspange" wäre, anders als der Anschluss an eine Bundesautobahn, eine Straße des Landes, das aktuell aber keinen Bedarf sieht.

Eine neue Auffahrt am Bründelweg würde vom Kreisverkehr am SAP-Campus auf die A5 in nördliche Richtung führen. Dafür wäre wiederum der Bund zuständig, momentan erwartet das Regierungspräsidium dadurch aber Nachteile für den Verkehrsfluss und kann sich nur eine zusätzliche Abfahrt vorstellen: Sie würde dicht am vorhandenen A 5-Anschluss den Verkehr von Süden kommend im Bogen an der "Monsterkreuzung" vorbei auf die Roter Straße lenken.

Nur diese zusätzliche Abfahrt als "Monsterknoten-Bypass" könnte bereits zumindest als Option in den Planungen zum sechsstreifigen Ausbau der A5 (ab 2022) berücksichtigt werden. Dem stellt sich Walldorf nicht entgegen, man hält es nur für nicht ausreichend: Die Verkehrsentlastung muss auch die Westseite der Autobahn erreichen, wurde in den Gesprächen bereits mehrfach betont. Jedoch hat Walldorf bisher keinerlei positive Signale zu den anderen Vorschlägen erhalten. Das vertiefende Gutachten soll nun mögliche Entlastungswirkungen aller angedachten Maßnahmen berechnen.

"Eine langfristige Verbesserung der Verkehrssituation ist das Ziel", betonte Andreas Tisch: Man müsse hartnäckig bleiben und mit möglichst deutlichem Votum "die Ideen im Gespräch halten". Dem pflichtete Mathias Pütz für die CDU bei: Er stimmte für das Gutachten und die genannten Entlastungsvorschläge, die "Querspange" müsse jetzt in den Generalverkehrsplan des Landes aufgenommen werden. "Wir müssen den Fuß in die Tür bekommen", meinte auch Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Mit "Blick auf die nächsten Generationen" hielt sie es für "fahrlässig, nicht zuzustimmen".

Gegen eine zusätzliche "Zerschneidung" der Landschaft und damit gegen Straßen- und Brückenneubauten sprach sich hingegen Hans Wölz (Grüne) aus. Der Sinn der genannten Ideen sei fraglich, der Zeithorizont mit "15 Jahren oder mehr, bis sich etwas tut", viel zu lang. Bis dahin gebe es womöglich so viel mehr "Home Office" (Fernarbeit), dass sich zusätzlicher Straßenbau erübrige. Wölz forderte eine "Denkwende" hin zu mehr alternativer Mobilität wie Bus oder Rad. Dies sei auch zeitnah zu realisieren. Auch Günter Willinger (FDP) war der Zeitraum bis zu einer möglichen Umsetzung einer "Querspange" viel zu lang, dem könne man nicht zustimmen, man widersetze sich aber nicht den Untersuchungen und Vorplanungen. "Aber wir müssen viel mehr kurzfristige Alternativen suchen."