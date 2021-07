Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Motoren dröhnten, Staub wirbelte durch die Luft, ein Motocrossfahrer nach dem anderen drehte, vielmehr sprang, seine Runden auf der Motocrossstrecke in Walldorf. Nachdem der ADAC-Südwest-Cup im Motocross beim Motorsportclub (MSC) Walldorf vergangenes Jahr aufgrund der Pandemie ausgefallen ist, war die Freude dieses Jahr umso größer, wieder Rennen auszurichten.

Der Wettkampf fand vergangenes Wochenende auf dem Gelände des Walldorfer MSC statt, angemeldet hatten sich rund 140 Fahrer, die in den Klassen Prestige, Cup, Senioren und Gäste um den Sieg kämpften – und dabei nach der langen Pause jede Menge Spaß hatten.

"Wir sind sehr froh, dass der Cup dieses Jahr wieder stattfindet", sagte Torsten Kammerer der Sportleiter des MSC. Bei den Motorgeräuschen schlage das Herz gleich höher, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. Die Starterzahl war laut dem MSC ein wenig geringer als in den vergangenen Jahren – das lag eventuell am unbeständigen Wetter. Denn bei Starkregen wäre der Wettkampf ausgefallen, beziehungsweise hätte unter- oder abgebrochen werden müssen.

Foto: Agnieszka Dorn

Petrus war den Motocross-Fahrern aber wohlgesonnen, zwar hatte es am Freitag bei den Proberunden geregnet und es mussten mit speziellem Gerät Pfützen entlang der Strecke entfernt werden, dafür strahlte aber an beiden Wettkampftagen die Sonne.

Eher das Gegenteil war dann der Fall: Denn aufgrund der trockenen Erde und des damit verbundenen aufgewirbelten Staubs beim Fahren, musste die Strecke zwischendurch bewässert werden.

Der Wettkampf bedeutete Adrenalin pur, sogar die Kleinsten – das Mindestalter liegt bei sechs Jahren – gaben auf den Maschinen Gas. Die Kleinsten Biker fuhren aber eine weniger schwierige Strecke, dennoch war die Herausforderung für die jungen Nachwuchsfahrer groß und hin und wieder verlor einer von ihnen das Gleichgewicht und musste die Maschine erst einmal wieder zum Laufen bringen. Die Streckenposten halfen dabei.

Spannend waren auch die Starts der jeweiligen Klassen für Fahrer und Zuschauer, diese spornten die Teilnehmer immer wieder mit Zurufen, "Super" oder "Los, auf geht’s", an. Die Stimmung war über das Wochenende gelassen, alle genossen nach der langen Zwangspause sichtlich wieder einen kleinen Schritt in Richtung Normalität nach der Corona-Pause.

Foto: Agnieszka Dorn

Aufgrund der geschlossenen Anlagen und Strecken, konnte man vergangenes Jahr nicht viel trainieren, sagte Markus Justen vom MSC Reil (Rheinland-Pfalz). Er habe sich mit Mountainbiken fit gehalten, das habe ganz gut funktioniert, so der Motocross-Fahrer. Nun freue er sich, in Walldorf zu sein. Angereist war er mit mehreren Mitgliedern seines Clubs. Die Gruppe ist jedes Jahr dabei und übernachtete - wie viele andere auch – im eigenen Wohnmobil auf dem Gelände unweit der A 6. Mit von der Partie war der sechsjährige Hund Woltan.

Seinen ersten Südwest-Cup sei er 2019 gefahren, erzählte der junge Nachwuchsfahrer Fynn. Am meisten freue er sich auf den Start und darauf, Leute zu treffen. "Springen bedeute Adrenalin pur", berichtete der 17-jährige Tim Hoffmann vom MCC Warndt (Saarland), darauf freue er sich am meisten. Er fahre seit drei Jahren Motocross und habe in der Vergangenheit schon einen schweren Unfall gehabt – dennoch komme aufhören für ihn nicht in Frage. Für Motocross schlage sein Herz, das Gefühl auf der Maschine zu sitzen sei unbeschreiblich, fügte er hinzu.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Sieger der verschiedenen Klassen geehrt.