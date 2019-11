Walldorf. (rnz) Am Freitag, 29. November, eröffnet Bürgermeisterin Christiane Staab um 18 Uhr gemeinsam mit Bernhard Gröner, dem Abteilungsleiter der Werbegemeinschaft Walldorf, und der städtischen Wirtschaftsförderin Susanne Nisius bei weihnachtlichen Klängen und im Lichterschein des großen Weihnachtsbaums den beliebten Weihnachtsmarkt am Marktplatz, über den man an diesem Abend noch bis 21 Uhr bummeln kann. Das Weihnachtsdorf kann über zwei Wochenenden hinweg besucht werden: samstags von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 14 bis 20 Uhr. Das zweite Wochenende beginnt pünktlich am Nikolaustag, 6. Dezember, 18 Uhr, und endet am Sonntag, 8. Dezember, um 20 Uhr.

Um den Marktplatz mit wärmender Feuerstelle reihen sich die schönen Holzhütten. Sie verströmen nicht nur den Duft von Glühwein, Kinderpunsch, Feuerzangenbowle, Zimt und Waffeln, sondern sind auch eine wahre Fundgrube für individuelle Weihnachtsgeschenke. An beiden Wochenenden wird es wieder viel zu sehen geben, mit teils wechselnden „Hüttenwirten“. Das Sortiment reicht von Schmuck bis zu Weihnachtskrippen und allerlei Dekorativem für die Weihnachtszeit. Wer Lokalkolorit liebt, kann zu Walldorf-Kalender und Weihnachtskarten mit Walldorfer Motiven greifen. Der Fairtrade-Stand wird am ersten Wochenende dabei sein und schöne Nikoläuse aus fair gehandelter Schokolade anbieten, mit Bio-Glühwein aufwärmen und auch mit den Verkaufsschlagern des letzten Jahres Freude verbreiten: Elisen-Lebkuchen aus fairen Zutaten und mit viel Liebe von Schülern der Fairtrade-Gruppe des Gymnasiums gebacken. Die Märchenvorleserin stillt den Hunger nach schönen Geschichten und der Nikolaus bringt so einiges mit. An Musik wird es ebenfalls nicht fehlen.

Folgendes Programm ist geplant: Freitag, 29. November: 18 Uhr, Eröffnung mit Bürgermeisterin Christiane Staab zu weihnachtlichen Klängen. Samstag, 30. November: 16.30 Uhr, Lobpreisband der Freien evangelischen Gemeinde Wiesloch-Walldorf; 16.30 Uhr, Kinderschminken im Kinderzelt; 17 Uhr, der Nikolaus kommt; 17 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 20 Uhr, Jugendorchester der Stadtkapelle Walldorf. Sonntag, 1. Dezember: 15 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 15 Uhr, ein Foto mit dem Nikolaus.

Freitag, 6. Dezember: 18.30 Uhr, Männerchor der Constantia; 19.15 Uhr, Bigband Gymnasium. Samstag, 7. Dezember: 16.30 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 17.30 Uhr, evangelischer und katholischer Kirchenchor; 18 Uhr, der Nikolaus kommt; 19 Uhr, Blasorchester Walldorf. Sonntag, 8. Dezember: 15 Uhr, Märchenvorleserin im Kinderzelt; 15.45 Uhr, der Nikolaus kommt; 16.30 Uhr, Basteln im Kinderzelt mit dem Modellfliegerclub; 17.30 Uhr, evangelischer Posaunenchor Walldorf; 18 Uhr, Duo „Champagne on Ice“ mit Doris Hehl und Thomas Helbig.