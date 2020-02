2012 war der Walldorfer Notarztstandort in Betrieb genommen worden, inzwischen fehlt es dort an Platz für die Mitarbeiter und die Einsatzfahrzeuge. Ein Ausbau gestaltet sich allerdings nicht einfach. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) In einem gemeinsamen Antrag haben die Fraktionen von FDP und SPD die Ertüchtigung des Walldorfer Notarztstandorts gefordert. Dieser fällt allerdings in die Zuständigkeit des DRK-Kreisverbands, und nicht der Stadt. Trotzdem beschloss der Gemeinderat einstimmig die Erstellung eines Entwicklungskonzepts für den Notarztstandort.

Für den zweiten Teil des Antrags, den kurzfristigen Bau einer Garage für das zweite Notarzteinsatzfahrzeug, das derzeit im Freien steht, will man sich außerdem "massiv einsetzen", wie es Bürgermeisterin Christiane Staab formulierte. "Bauen ist halt schwer", hatte sie aus Sicht der Stadt angesichts der Zuständigkeiten gesagt. Dem stimmte der Rat bei vier Enthaltungen der Grünen zu.

Die Bürgermeisterin hatte erklärt, dass schon zahlreiche Gespräche "bis zur Erstellung einer Bauplanung" geführt worden seien. Ein Raum- und Funktionsprogramm für einen umfassenden, langfristigen Notarztstandort sei Ende 2019 übermittelt worden. Es beinhalte neben den beiden Notarzteinsatzfahrzeugen auch die zwischenzeitlich nach Wiesloch abgezogenen Rettungstransportwagen, um einen einheitlichen Gesamtstandort mit allen Funktionen abbilden zu können.

Allerdings stünden Kosten in sechsstelliger Höhe im Raum, das DRK habe sich auch wegen fehlender Fördermittel zunächst gegen eine kurzfristige Umsetzung der Pläne ausgesprochen. "Wir stehen als Stadt unabhängig davon bereit", sagte Bürgermeisterin Staab, das habe man auch dem DRK mitgeteilt. Der Notarztstandort sei "lebensnotwendig für die Versorgung der Bevölkerung", allerdings sei das DRK "Herr des Verfahrens". "Wir können nicht auf fremden Grundstücken bauen", so Christiane Staab, es handle sich schließlich um ein Gebäude des DRK-Kreisverbands und um dessen Mitarbeiter.

"Die Räumlichkeiten sind für die Mitarbeiter nicht ausreichend", begründete Elisabeth Krämer (SPD) den Antrag, das zweite Notarzteinsatzfahrzeug sei nur provisorisch auf dem Gelände untergebracht und es fehle an den Rettungstransportwagen – ein Ausbau des Notarztstandorts wäre "ein eindeutiges Plus für die Bevölkerung".

Günter Lukey (FDP) erklärte, man habe schon in der Haushaltsrede 2019 auf die beengte Situation hingewiesen. 2012 beim Neubau sei der Notarztstandort auf vier Rettungskräfte ausgelegt worden, dieser Platz reiche heute nicht mehr aus. Nachdem die Gespräche der Verwaltung mit dem DRK "noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse" erbracht hätten, verlange man nun eine Entwicklungskonzeption "und eine schnelle Lösung für eine zusätzliche Garage".

Zudem sprach Lukey das direkt angrenzende Domizil des Walldorfer DRK an, ein "Holzhaus aus den sechziger Jahren". Das habe "längst ausgedient", so Lukey, deshalb könne man auch überlegen, Notarztstandort und das örtliche DRK "gemeinsam in einem städtischen Gebäude" unterzubringen.

Dr. Joachim Ullmann (CDU) sprach die Wichtigkeit an, für das Personal des Notarztstandorts "eine angenehme Arbeitsatmosphäre" zu schaffen. Durch diesen seien die Rettungszeiten "wesentlich kürzer" geworden. Jeder Euro sei deshalb für alle Bürger "sehr gut angelegtes Kapital". Auch die Grünen unterstützen laut Manfred Wolf den Ausbau des "für Walldorf so wichtigen Standorts". Allerdings fehlte ihm am Antrag "das Fleisch", doch sei die Verwaltung bereits sehr nah an der Thematik dran.