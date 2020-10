Von Manfred Bechtel

Walldorf. Zu seinem Seelenheil schenkte der Geistliche Walram fast seinen gesamten Besitz dem Kloster Lorsch. Er muss vermögend gewesen sein, denn seine Stiftung umfasste Höfe und Äcker, Weinberge, Wiesen und Wälder im weiten Umkreis – darunter auch Güter in "Waltdorf". Obwohl die Zuwendung "auf ewig" war, ist heute nicht mehr bekannt, wo diese Güter lagen. Mit dem Vermächtnis des Geistlichen tauchte zugleich der Name des heutigen Walldorf zum ersten Mal in einer Urkunde auf: Am 20. Oktober 770 nach Christus, im dritten Regierungsjahr des "ruhmreichen Königs Karl". Die Urkunde ist im Codex des Klosters Lorsch überliefert und trägt das Namenszeichen des Stifters und seines Sohnes Babo. Somit kann Walldorf heute sein 1250-jähriges Jubiläum feiern.

Vermächtnisse an das Benediktinerkloster Lorsch gerieten zu dieser Zeit groß in Mode, denn dort hatten die Gebeine des heiligen Nazarius ihre Bleibe gefunden. Nazarius war römischer Soldat gewesen und zum Christentum übergetreten. Vermutlich um das Jahr 304, zur Zeit der diokletianischen Christenverfolgung, hatte er den Märtyrertod erlitten. 765 wurden seine Gebeine von Rom nach Lorsch überführt. Das war ein glücklicher Umstand für die dortige Mönchsgemeinschaft, die ein Jahr zuvor gegründet worden war: Die kostbare Reliquie bescherte dem Kloster einen außerordentlichen wirtschaftlichen Aufschwung. "Lauresham", wie Lorsch auch genannt wurde, war dabei, kultureller und religiöser Mittelpunkt der Region zu werden. Wer es sich leisten konnte, sorgte zu Lebzeiten für einen Platz im Himmel und spendete den Benediktinern "um ewigen Lohnes willen" Äcker, Grundstücke und Häuser oder Burgen mit allem, was dazu gehört – auch Menschen: Die sogenannten Hörigen bildeten eine Einheit mit dem Land, das sie bewirtschaften, und waren von ihrem Grundherren abhängig. So auch in Walrams Schenkung. Namentlich sind das Fastulf und Gomohilda mit ihren vier Kindern, dazu weitere Hörige – insgesamt 20 an der Zahl. Die Mönchsgemeinschaft war ihrerseits verpflichtet, für das Seelenheil des Stifters zu beten. Sie war die "Relaisstation zwischen Gott und der Welt", ein Begriff, den der unlängst verstorbene Heidelberger Historiker Stefan Weinfurter prägte.

Heute feiert Walldorf sein 1250-jähriges Jubiläum. Erstmals erwähnt wurde es 770 nach Christus in einer Schenkungsurkunde, die im „Lorscher Codex“ enthalten ist. Foto: Bechtel

Zahlreiche Orte verdanken solchen Schenkungsurkunden ihre erstmalige Erwähnung, schon 765 die heutigen Heidelberger Stadtteile Handschuhsheim und Neuenheim. Es folgten in der näheren Umgebung neben Walldorf auch Nußloch (766), Dielheim (767), Eppelheim (770), Malsch (783), Rettigheim (788), Leimen (791) und Wiesloch (801). Die Originale der Schenkungsurkunden sind allerdings längst verloren. Jedoch hatten die Mönche ihren Besitz aufgelistet und Abschriften gefertigt, die im Lorscher Codex enthalten sind. Er ist 1170 bis 1195 entstanden und beinhaltet die Kopien von mehr als 3800 Urkunden in lateinischer Sprache sowie die Klostergeschichte. Der Name Walldorf taucht noch mehrfach auf, auch als "Waltdorph" und "Waltorf". Alle meinten: ein Dorf im Wald.

Die Geschichte menschlicher Ansiedlung auf Walldorfer Gemarkung begann indes nicht erst vor 1250 Jahren. "Die ältesten archäologischen Funde in Walldorfs Gemarkung stammen aus der Jungsteinzeit, genauer: Aus der Zeit der Schnurkeramik (etwa 2800 bis 2400 vor Christus)", heißt es in dem Beitrag "Walldorf tritt ins Licht der Geschichte", verfasst von Klaus Ronellenfitsch und enthalten im Jubiläumsbuch "Walldorfer Geschichte(n) aus 12 Jahrhunderten". Aus einem 1881 untersuchten Hügelgrab kamen ein männliches Skelett, Tongefäße und ein Becherteil aus der Schnurkeramik-Periode zu Tage. Ein durchlochtes Steinbeil und eine Siedlung beim Autobahnkreuz sind weitere steinzeitliche Funde. Aus der frühen Hallstattzeit im achten Jahrhundert vor Christus stammen ebenfalls Hügelgräber, allerdings musste man feststellen, dass sie teilweise geplündert worden waren. Denn die Fundausbeute aus römischer Zeit war recht stattlich. Zudem sind noch Teile römischer Mauern zwischen der Wieslocher Straße und der L 723 zu sehen. Sie gehörten einmal zu einem bedeutenden landwirtschaftlichen Anwesen, wahrscheinlich einer kaiserlichen Domäne zur Versorgung der Truppen am Odenwald-Limes.

Einen „Gruß aus Walldorf“ hingegen schickten die Menschen schon in der Zeit vor 1890 mit einer Ansicht der Oberen Hauptstraße mit dem früheren Rathaus (heute „Alte Apotheke“). Foto: Bechtel

Im sechsten Jahrhundert besiedelten dann die Franken Walldorfs Gemarkung. Am Schlossweg fand sich 1998 ein Steinbrunnen mit Fundstücken aus diesem Jahrhundert. In der Goethestraße hingegen wurde eine in das fünfte Jahrhundert datierte silberne Gewandfibel mit Vergoldungen gefunden. Man darf davon ausgehen, dass sich Walldorf aus dieser fränkischen Ansiedlung entwickelte. Bereits vor tausend Jahren dürfte die Mitte des heutigen Stadtkerns recht großflächig besiedelt gewesen sein.

Info: Vortrag und Erklärung zum "Lorscher Codex" sowie Ersterwähnung Walldorfs von Hermann Schefers am Mittwoch, 4. November, Astoria-Halle, 19 Uhr. Eintritt kostet fünf Euro, Reservierungen per E-Mail an info@museum-im-astorhaus oder unter Telefon 0 62 27/47 88.