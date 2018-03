Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den von der Verwaltung vorgeschlagenen Fahrplan für die anstehende Bürgermeisterwahl verabschiedet: Gewählt wird demnach am Sonntag, 2. Dezember. Termin für eine mögliche Neuwahl - wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen sollte - ist zwei Wochen später, am Sonntag, 16. Dezember.

"Dann kann der Weihnachtsfrieden wieder einziehen", sagte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann mit einem Schmunzeln. Er leitete die Sitzung bei diesem Tagesordnungspunkt, da Bürgermeisterin Christiane Staab sich für befangen erklärt und im Zuschauerraum Platz genommen hatte. Ihre Amtszeit endet am 28. Februar 2019, bereits beim städtischen Neujahrsempfang hatte die Bürgermeisterin angekündigt, dass sie erneut zur Wahl antritt.

Auch weitere Daten wurden festgelegt: Die Stellenausschreibung wird am 14. September veröffentlicht, einen Tag später, am Samstag, 15. September, beginnt die Bewerbungsfrist, die am Mittwoch, 7. November, 18 Uhr, endet. Im Fall einer Neuwahl würde die neue Bewerbungsfrist am Montag, 3. Dezember, beginnen und am Mittwoch, 5. Dezember, 18 Uhr, endet.

Ob es eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben wird, wie es bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen der Fall war, muss der Gemeinderat noch entscheiden. Vorsorglich hat die Verwaltung dafür die Astoria-Halle am Donnerstag, 29. November, reserviert. Den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses übernimmt Otto Steinmann, die Gemeinderatsfraktionen entsenden jeweils einen Vertreter.