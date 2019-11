Walldorf. (pol/mare) Unbekannte haben am Sonntagnachmittag Einkaufwagen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei.

Demnach meldete eine Anwohnerin gegen 15.35 Uhr ein Feuer auf dem Parkplatz. Noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, zogen Passanten die Einkaufswagen, an denen die Kunststoffteile noch brannten, aus dem Wagenunterstand. Das Feuer wurde dann kurz darauf von der Polizei und dier Freiwilligen Feuerwehr Walldorf gelöscht. Dennoch wurden insgesamt acht Wagen durch den Brand beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von über 1500 Euro entstand.

Die Brandstifter waren gleich nach der Tat geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich melden unter Telefon 06222/57090.