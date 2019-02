Walldorf. (rö) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung vor, mit der man lokale Architekturbüros um ein Konzept für die Überplanung der städtischen Grundstücke auf dem Areal Heidelberger-/Hebelstraße gebeten hatte.

Nachdem sich die Jury für den Entwurf des Büros Jöllenbeck und Wolf mit 18 Wohnungen entschieden hatte, schloss sich der Gemeinderat diesem Beschluss an. Bei einer Gegenstimme von Petra Wahl (SPD) wurde das Büro mit der Erstellung der Planung bis zur Genehmigungsplanung beauftragt.

Es gebe nach wie vor "großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum", sagte Werner Sauer (CDU) mit Blick darauf, dass hier neben sozialem Wohnungsbau auch an Menschen gedacht werden soll, deren Einkommen "knapp über einem Wohnberechtigungsschein" liegt. Der Siegerentwurf passe gut in das Umfeld, trotzdem gebe es noch "Optimierungsbedarf".

Auch die SPD beobachtet laut Dr. Andrea Schröder-Ritzrau "mit großer Sorge den angespannten Wohnungsmarkt in Walldorf". Man wolle, dass Menschen "in den unterschiedlichsten Einkommenssituationen hier gut leben können". Die Planung sei eine gute Grundlage, allerdings müsse man "die Kröte schlucken", dass einige Stellplätze wegfallen. "Wir brauchen dringend ein Parkraumkonzept, weil es an vielen Stellen kriselt", sagte Dr. Schröder-Ritzrau.

Die wegfallenden Parkplätze waren für ihre Fraktionskollegin Petra Wahl der Grund, "schweren Herzens" gegen das Projekt zu stimmen. Es fehle ohnehin schon an Stellflächen, hier sei "Unmut vorprogrammiert" und die neue Bebauung müsste ihrer Ansicht nach auf die Gegebenheiten Rücksicht nehmen.

Hans Wölz (Grüne) sagte, die Jury habe sich einstimmig für den Entwurf Jöllenbeck und Wolf entschieden, man sehe aber auch Verbesserungsbedarf. Seiner Ansicht nach sollten die Wohnungen "in städtischer Regie" gebaut werden, dann habe man am ehesten die Möglichkeit, auf die Quadratmeterpreise Einfluss zu nehmen. "Rendite ist nicht das Oberste, was die Stadt erzielen muss", sagte er. Für Fredy Kempf (FDP) kann sich das Ergebnis des Wettbewerbs "sehen lassen", die neue Bebauung werde "das Gebiet positiver gestalten". Er machte darauf aufmerksam, dass zehn öffentliche Stellplätze übrig bleiben, "das ist mehr als ausreichend". Statt weiteren Parkraum zu schaffen, müsse man "die Leute auffordern, in ihre Garagen zu fahren".

Umgehende Zustimmung kam von Bürgermeisterin Christiane Staab: "Öffentlicher Raum ist kein öffentlicher Parkraum, wir brauchen diese Flächen", gerade auch angesichts steigender Grundstückspreise. Und: "Wir schaffen über Parkraumkonzepte nicht einen Parkplatz mehr."