Stets im Vierergespann unterwegs: Caspar, Melchior, Balthasar und der Sternträger klingelten an den Haustüren und hofften, dass sie jemanden antrafen und ihren Spruch aufsagen konnten. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Mit dem Stern in der Hand, der Krone auf dem Kopf und umhüllt vom Gewand zogen die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland in den vergangenen Tagen durch die Region. Die RNZ war bei einer Tour durch Walldorf dabei. Dort klingelten Balthasar, Melchior und Caspar samt dem Sternenträger an den Häusern, sagten den Segensspruch und änderten die Jahreszahl über der jeweiligen Tür.

Die Sternsingeraktion wurde von den Walldorfer Sternsingern und der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) organisiert. "Wir haben in den Grundschulen und weiterführenden Schulen dafür geworben", berichtete Organisatorin Barbara Grimm. Mit von der Partie waren auch Ministranten und die Minis der KJG. Letztendlich machten rund 28 Kinder mit. Sie hatten zuvor im katholischen Gemeindehaus ihre Kronen für ihre vielen Auftritte in der Astorstadt gebastelt.

Priorität bei der Aktion hatten Organisatorin Barbara Grimm zufolge alle Haushalte, die sich zuvor für die Aktion angemeldet hatten. Danach gingen die Sternsinger die restlichen Haushalte ab. Nicht jedes Mal trafen sie jemanden an, denn tagsüber waren wieder viele Menschen bei der Arbeit.

"Es ist bei uns ein schöner Brauch, den Stern in die Häuser zu bringen", sagten die Sternsingerinnen und Sternsinger, wenn ihnen jemand die Türe öffnete. "Wir tun das in diesem Jahre auch und wollen Euch sagen und singen (...)." Doch auch wenn der Spruch sich schön reimte, so entsprach er nicht ganz der Wahrheit. Schließlich wurde dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation rund um die Pandemie nicht gesungen.

Ohnehin waren Balthasar, Melchior und Caspar sowie der Sternträger ganz Corona-konform mit Mundschutz unterwegs. Nach dem Klingeln hielten sie Abstand zur Tür und warteten, ob sich diese öffnete. War jemand zu Hause, wurde die frohe Botschaft verkündet: "Als drei Könige stehen wir hier und sind doch ganz ohne Habe. Tatsächlich kommen als Bettler wir und bitten um eure Gabe", sagte Kaspar. Melchior stimmte ein: "Woanders geht es den Kindern schlecht, wir leben hier wie die Fürsten! Wir finden es daher auch gar nicht recht, dass andere hungern und dürsten." Weiter ging es mit Balthasar: "Sie dürsten nach Gott, sie haben kein Brot. Eure Gabe könnte das ändern, und lindern der Kinder schlimmste Not, überall in fremdem Ländern."

Wer den Sternsingern anschließend eine kleine Spende gab, bekam die Jahreszahl an der Haustür geändert. "Die Kreide wurde zuvor in der Kirche gesegnet", berichtet Barbara Grimm. An den Haustüren steht der bekannte Schriftzug "20 C + M + B * 22". Dies ist die Abkürzung des lateinischen Spruchs "Christus mansionem benedicat". Übersetzt bedeutet dies: "Christus segne dieses Haus". Die Zahlen vor und hinter den Buchstaben stehen für das aktuelle Jahr.

Die Sternsinger sagten zudem auch, wofür die Spende dieses Jahr verwendet wird. Sie geht an das Kindermissionswerk, das die Sternsingeraktion koordiniert und in diesem Jahr das Projekt "Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit" ins Leben gerufen hat. Dabei steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus.

Wirft man einen genaueren Blick auf die Geschichte der Heiligen Drei Könige, stellt man fest, dass in der Bibel gar nicht von Königen die Rede ist. Im Matthäus-Evangelium werden vielmehr Weise, Magier oder Astrologen aus dem Osten beschrieben, die aufgrund einer Sternenkonstellation über Jerusalem nach Bethlehem kamen, um den neugeborenen Jesus Christus zu suchen. Sie fanden ihn in einem Stall in Bethlehem und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Erst im Laufe der Zeit machte der Volksglauben sie zu Königen.

Die Katholische Kirche feiert das Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar, darum ist an diesem Tag ein gesetzlicher Feiertag, allerdings nur in drei Bundesländern. Neben Baden-Württemberg sind dies Bayern und Sachsen-Anhalt.