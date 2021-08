Walldorf. (seb) Die Corona-Pandemie machte Walldorfs Plänen, das 1250-jährige Stadtjubiläum 2020 kräftig zu feiern, einen dicken Strich durch die Rechnung. Ein paar der geplanten Veranstaltungen aber sollen dieses Jahr nachgeholt werden: Darunter ist die historisch-künstlerische Illumination des großen Wandbilds in der Badstraße.

Am Parkplatz hinter der Stadt-Apotheke hat der französische Künstler Roch Marcorelles alias "Nubian" aus Montpellier den "Spielplatz der Katze" geschaffen. Im Rahmen des "Metropolink-Festivals" für urbane Kunst schmückte er die Wand eines zweistöckigen Wohnhauses mit einem ideenreichen Kunstwerk. Die Details machen das Betrachten zum Erlebnis: Ein Propellerflugzeug ist in ein altes Wohnhaus eingebettet, an beiden Objekten hat der Zahn der Zeit kräftig genagt. Sie haben Risse und Löcher, der Künstler spricht damit von Verfall und Verwitterung, aber auch von Widerstandsfähigkeit und Stabilität.

Roch Marcorelles alias Nubian. Fotos: Pfeifer

Die Katze spaziert von rechts auf einer Strebe ins Bild: Sie ist für Nubian die Protagonistin des Werks und steht für Willensstärke und Unabhängigkeit, zudem für die Freiheit des Geists und der Fantasie.

Auch Kurator Pascal Baumgärtner findet Nubians Kunst faszinierend, wie er im Pressegespräch der Stadt Walldorf gegenüber der RNZ bekräftigte. "Weil man so viel hineininterpretieren kann, das macht besonders Spaß." Er organisiert das Metropolink-Festival von Heidelberg aus, das bereits zahlreiche Projekte ins Leben rief, durch die öffentliche Wände, Fassaden, Plätze oder auch mal Trafohäuschen mit den unterschiedlichsten Kunstwerken aufgewertet wurden.

Bereits im letzten Jahr sollte der Katzen-Spielplatz mit verschiedenen Walldorf-Impressionen illuminiert werden: Vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums war ein Wechselwirken und Korrespondieren einzelner Aspekte des Wandkunstwerks mit Stadtansichten und örtlichen Entwicklungen in Bild und Video geplant.

Im September soll das Baumgärtner zufolge jetzt nachgeholt werden: "Darauf freue ich mich ganz besonders, das haben wir in der Region noch nie gemacht."

Kurator Pascal Baumgärtner. Fotos: Pfeifer

Die Bild- und Video-Projektion übernimmt nicht irgendwer: Dominic Rinnhofer aus Karlsruhe, Videokünstler und Professor für Medientechnik und Design an der Hochschule Macromedia in Stuttgart mit über 20-jähriger Erfahrung, wird das Lichtschauspiel gestalten. Das Haus, das Kunstwerk und die Illumination sollen im Wechselspiel immer neue Eindrücke hervorbringen, was zu den teils starken Veränderungen in Walldorf über die Zeit hinweg passen soll.

Laut Baumgärtner wird beispielsweise der große Brand in der Altstadt und der spätere Wiederaufbau, die Entwicklung der Wohnstadt, aber auch der Industriegebiete skizziert, vor allem natürlich der enorme Wandel, den die Ansiedlung der großen Unternehmen mit sich brachte. Berühmte Walldorfer Persönlichkeiten dürfen nicht fehlen. Mehr soll aber nicht verraten werden.

Über mehrere Abende hinweg soll "eine Art Kinoerlebnis" geboten werden, so Baumgärtner: jeweils 45 Minuten in der Abenddämmerung bewegte und bewegende Einblicke in Walldorfs Geschichte. Interessierte können – falls es die Pandemielage überhaupt zulässt – gemäß der dann geltenden Coronaregeln zuschauen, Genaueres will die Stadt Walldorf noch mitteilen.