Walldorf. (rö) Üblicherweise freuen sich Gemeinderäte, wenn ein Ausschreibungsergebnis unter der Kostenberechnung liegt und die Kommune dadurch Geld spart. Als nun in Walldorf der Auftrag für die Ausstattung der neuen Sporthalle am Schulzentrum mit Sportgeräten zu vergeben war, hielt sich die Begeisterung allerdings deutlich in Grenzen. Ursprünglich war ein Budget von rund 220.000 Euro für die Ausstattung ermittelt worden, da jedoch viele Geräte aus der alten Halle übernommen werden können, wies das bepreiste Leistungsverzeichnis lediglich Kosten von knapp über 123.000 Euro aus. Nun hat der wirtschaftlichste Bieter ein Angebot von nur 79.000 Euro abgegeben. Das weckte im Gemeinderat Zweifel an der damit verbundenen Qualität der Sportgeräte.

"Die Preise sind auskömmlich", musste Stadtbaumeister Andreas Tisch feststellen, dass alle angebotenen Produkte TÜV- und GS-zertifiziert seien und den entsprechenden Normen entsprächen. "Was bleibt uns übrig, wir müssen zustimmen", erteilte Werner Sauer "schweren Herzens" das Plazet der CDU. "In ein paar Jahren werden wir sehen, ob die Qualität wirklich so gut ist", äußerte er Zweifel und meinte: "Wenn man nichts ausgibt, kriegt man auch nicht die Qualität."

Manfred Zuber (SPD) sah die Stadt durch die rechtlichen Vorgaben gezwungen, "etwas zu kaufen, das nicht den Anforderungen entspricht". Er befürchtete: "Die vorhandenen Geräte werden wahrscheinlich länger halten." Günter Lukey (FDP) hoffte, dass die Geräte "mehrere Jahre halten", wenn nicht, gebe es "ja auch eine Gewährleistung". Wilfried Weisbrod (Grüne) zeigte sich augenzwinkernd froh, keine Kinder am Schulzentrum zu haben: "Ich hätte ja richtig Angst, die an den Geräten turnen zu lassen."

Abhilfe komme in Zukunft von der EU, die festgelegt habe, dass man nicht mehr verpflichtet sei, den günstigsten Bieter zu nehmen. Das müsse aber noch in nationales Recht überführt werden.

"Um die Schüler muss man sich keine Sorge machen", gab Andreas Tisch Entwarnung. Alle Geräte hielten die Anforderungen ein, sie würden zudem jedes Jahr überprüft. Für Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) macht manchmal "auch die Marke den Preis aus". Am Ende wurde die Vergabe bei einer Enthaltung von Christian Winnes (CDU) beschlossen.

In einer weiteren Entscheidung wurde die Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Schwetzinger Straße/Heidelberger Straße/Adlerstraße" bei einer Gegenstimme von Christian Winnes (CDU) und einer Enthaltung von Walter Hecker (Grüne) um ein Jahr verlängert. Ziel des Bebauungsplans ist eine maßvolle Entwicklung im Quartier, die auf die stadthistorische Situation Rücksicht nimmt, geprägt durch die Denkmale evangelische Kirche und "Pfälzer Hof". Im Rahmen der Offenlage kam es aber zu Einwendungen der Grundstückseigentümer, mit denen man sich nun beschäftigen wird.