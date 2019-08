Walldorf. Eine zusätzliche Ampelregelung und eine Sperrung werden im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der "Monsterkreuzung" von B291, L723, L598 und Autobahnauffahrt bei Walldorf nötig. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Die Verkehrseinschränkungen gelten von Dienstag, 6. August, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 7. August, zirka 5 Uhr.

In der vergangenen Woche wurde auf der nördlichen Fahrbahnseite der L723 die erste Asphaltschicht eingebaut, so die Mitteilung. Von Dienstagabend bis Mittwochfrüh folgt nun der Einbau der zweiten Asphaltschicht (Deckschicht) für den Bereich zwischen der Autobahnausfahrt und der Strecke Richtung Ikea. In diesem Zeitraum wird auf dem Streckenabschnitt eine Ampel eingerichtet. Dies stellt in Notfällen den Einsatz von Rettungsdiensten aus Walldorf kommend auf die Autobahnauffahrt A5 in Richtung Karlsruhe sicher. Die Rettungsleitstelle kann die Ampel im Notfall für die Dauer von 15 Minuten auf Rot stellen, damit die Rettungsdienste ungehindert den Baustellenbereich passieren und auf die Autobahn auffahren können. In einem solchen Fall würde der Verkehr aus Reilingen kommend für 15 Minuten angehalten. Die Dauer der verbleibenden Sperrzeit wird über eine LED-Anzeige neben der Ampel angezeigt.

Von Dienstagabend bis Mittwochfrüh muss zudem die Autobahnausfahrt der A5 von Frankfurt kommend voll gesperrt werden, um die Auffahrt der Rettungsdienste zu gewährleisten. Eine lediglich kurzzeitige Sperrung der Autobahnausfahrt würde zu einem Rückstau des Verkehrs führen und die Gefahr von Auffahrunfällen erheblich erhöhen.

Die Umleitung auf der A5 wird wie folgt ausgeschildert: Aus Richtung Norden werden die Verkehrsteilnehmer mit Ziel Walldorf/Wiesloch an der Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen über die Bedarfsumleitung U8 ausgeleitet. Diese führt über die B535 und weiter über die B3 nach Walldorf und Wiesloch. Für den morgendlichen Berufsverkehr sollen die zusätzlichen Einschränkungen ab Mittwoch, zirka 5 Uhr, aufgehoben werden.

In der darauffolgenden Bauphase werden die Asphaltschichten der südlichen Fahrbahnseite der L723 erneuert. Im Zuge des für Ende August geplanten Einbaus der beiden Asphaltschichten ist nochmals mit den eben genannten Einschränkungen zu rechnen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe will hierüber rechtzeitig informieren.