Walldorf. (obit) Die Brücke, die die Walzrute in Walldorf mit dem SAP-Gelände und dem angrenzenden Industriegebiet verbindet, ist für Busse kurzfristig gesperrt worden. Das teilte die Stadt Walldorf mit. Bereits seit dem 17. März können Busse das Bauwerk nicht mehr queren. Grund sind Probleme mit einem Bolzen.

Die Brücke wird ausschließlich von Fußgängern, Radfahrern und dem ÖPNV genutzt. "Eine Gefahr bei der Begehung durch Fußgänger oder dem Befahren durch Radfahrer besteht nicht", erklärt Stadtbaumeister Andreas Tisch. Das Problem sei bereits bei einer Bauwerksüberprüfung im Jahr 2021 aufgefallen. Dabei habe sich gezeigt, dass sich die "Sicherungen an einem Bolzen des Widerlagers der Brücke im Laufe der Jahre gelöst hatten", so Tisch. Dieser Bolzen halte den statischen Belastungen stand. Anders sieht dies aus bei dynamischen Belastung und den Schwingungen, welche durch die Busse auf der Brücke verursacht werden. So erhalte der Bolzen Impulse, "die zu leichten Drehungen des Bolzens führen", heißt es in der Mitteilung. Daher sollte die Sicherung des Bolzens verändert werden, ein Sanierungskonzept wurde erstellt. Dieses sollte in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Auch das Lager werde regelmäßig geprüft, versichert die Stadt Walldorf

"Leider hat sich vor der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme letzte Woche bei den Kontrollen gezeigt, dass der Bolzen sich so verschoben hat, dass direkte Maßnahmen zu ergreifen sind und die Brücke zunächst für den Busverkehr gesperrt werden muss", erklärt Tisch, der auf RNZ-Nachfrage betont, dass nur der ÖPNV nicht mehr fahren darf. Man suche nach Lösungen. Gespräche mit Firmen wurden bereits geführt. Für die Arbeiten werden spezielle Werkzeuge benötigt. Tisch: "Wir hoffen, dass wir das zeitnah beheben können."