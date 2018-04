Walldorf. (rö) Es ist ein "Bauprojekt mit Ecken und Kanten", wie Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab beim ersten Spatenstich am Mittwochabend sagte. Auf einem brachliegenden Grundstück an der Ecke Ebert-/Stresemannstraße baut die Stadt ein Haus mit zehn Sozialwohnungen. Das Problem: Zwar ist die Fläche als Bauplatz ausgewiesen, wurde aber viele Jahre lang von den Anwohnern als Parkplatz genutzt. Schon als darüber im Februar 2016 erstmals diskutiert worden war, hatten sie darauf hingewiesen, dass er dringend benötigt werde, da viele nur einen Stellplatz auf ihrem Grundstück haben. Und auch im Gremium war die Entscheidung nicht unumstritten: So hatte die SPD-Fraktion das Projekt unter drei möglichen am Ende der Liste gesehen und sich bei der endgültigen Entscheidung im Mai 2017 (wie auch zwei CDU-Räte) komplett enthalten.

"Weder der Gemeinderat noch die Verwaltung haben es sich mit dem Beschluss leicht gemacht", warb die Bürgermeisterin um Verständnis. Für viele Menschen sei das "Dach über dem Kopf" in der Region nicht mehr zu bezahlen, sie seien auf günstigen Wohnraum angewiesen, aber die Flächen dafür seien knapp geworden. "Das mussten wir abwägen", so Christiane Staab. Auf dem 860 Quadratmeter großen Grundstück habe man neben dem geplanten Wohngebäude "versucht, auch eine Parkfläche herauszuschnitzen, wenigstens ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein".

Bis zum Frühjahr 2019 sollen zehn Wohnungen mit Größen zwischen 45 und 75 Quadratmetern für 18 bis 20 Bewohner entstehen. Die gesamte Wohnfläche beträgt 546 Quadratmeter, die Baukosten werden mit 1,84 Millionen Euro veranschlagt. Das Gebäude wird in Passivhausbauweise errichtet, alle Wohnungen erhalten Balkone oder Terrassen. Von 14 Pkw-Stellplätzen werden vier zur öffentlichen Verfügung stehen, dazu kommen 20 überdachte Fahrradabstellplätze.