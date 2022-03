Von Sophia Stoye

Walldorf. Ohne Arbeit und Dach über dem Kopf steht Marc D. (Name von der Redaktion geändert) im Herbst 2020 vor der Tür eines Walldorfer Einfamilienhauses. Der damals 29-Jährige ist schon seit Wochen wohnungslos. Er klingelt, eine 82-jährige Seniorin macht ihm auf. Er erklärt seine Situation und fragt sie, ob sie einen Job für ihn habe; sie bittet ihn zu sich rein. Arbeit kann die Seniorin ihm nicht besorgen, aber aus Mitleid bietet sie ihm an, in der frei stehenden Wohnung im Souterrain zu übernachten. Dass sie diese Nacht etwa 8700 Euro kosten wird, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Rund ein Jahr und fünf Monate später steht Marc D. vor dem Heidelberger Amtsgericht. Wegen gewerbsmäßigem Computerbetrugs in 14 Fällen wird er zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt.

Er sei ein "vertrauenswürdig aussehender Mann" gewesen, sagt die 82-Jährige später zur Polizei. Zum Prozess selbst erscheint die leicht demente Frau nicht, dafür wird ihre Aussage verlesen: Weil sie sich nicht auf offener Straße unterhalten will, bittet sie Marc D. am besagten Tag herein. In der Wohnung selbst kann er sich frei bewegen, außer der Frau wohnt niemand dort. Was dann geschieht, ist unklar. Der Angeklagte räumt beim Prozess zwar alle Tatvorwürfe ein, macht aber kaum Angaben zur Sache.

"Meine EC-Karte war in einem Mäppchen in einer Schachtel in einer Schublade", so die 82-Jährige. Die Geheimzahl stand vermutlich auf einem Zettel daneben, daran erinnert sich die Frau nicht mehr genau. Am nächsten Morgen ist die Karte weg – genau wie Marc D., der es der Seniorin zufolge eilig hatte.

In den darauf folgenden Wochen hebt der damals 29-Jährige mit dieser EC-Karte 14 Mal mehrstellige Geldbeträge an Automaten in Walldorf, Nußloch und Heidelberg ab. Insgesamt ergaunert er sich so etwa 8700 Euro.

Vor Gericht ist Marc D. kein Unbekannter: Er ist mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen illegalem Drogenbesitz – , weitere Verfahren laufen gerade. "Die Taten sind der Lebenssituation meines Mandanten geschuldet", erklärt Verteidiger Seán Hörtling: Denn vor und während der Tat lebt der Angeklagte auf der Straße, übernachten kann er mal hier, mal dort. Die Beziehung zur Mutter seiner zwei Kinder bricht auseinander, "danach bin ich in ein kleines Loch gefallen", schildert Marc D.

Eine Ausbildung hat der 31-Jährige nicht abgeschlossen, er arbeitet phasenweise, zuletzt als Barkeeper. In dieser Zeit trinkt er vermehrt Alkohol – vier bis sechs Flaschen Bier und etwa zwei "Kurze" pro Tag – und konsumiert vermutlich auch andere Drogen wie Amphetamin. Wegen seiner Depression beginnt Marc D. im Februar 2021 eine Therapie. Aber weil er die Versicherungsbeiträge nicht mehr zahlt, kann die nicht mehr fortgeführt werden.

"Wie soll es bei Ihnen weitergehen?", fragt Richterin Elena Föhl angesichts dieser Schilderungen. Er wolle wieder ins Leben zurückfinden, so Marc D."Meine Kinder haben einen Vater verdient, der für sie da ist." Jetzt muss er aber erst mal ins Gefängnis, seine Freiheitsstrafe wird nicht auf Bewährung ausgesetzt. So lautet zumindest das Urteil von Richterin Föhl, die das Risiko einer erneuten Straftat als zu hoch einschätzt: "Der Angeklagte hat kein Arbeitsverhältnis, keine gesicherte Wohnsituation. Das ist keine günstige Sozialprognose."