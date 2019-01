Walldorf. (pol/mün) Nach dem an Silvester zwei Frauen von einem Exhibitionisten belästigt wurden, musste eine 26-Jährige am Donnerstag in Walldorf die gleiche Erfahrung machen.

Der Unbekannte hatte sich hinter sie gestellt - bekleidet war er nur mit Stiefeln und eine dunklen Winterjacke, darunter war er nackt. Gegen 7.30 Uhr zeigte er sich wortlos der Frau in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 35. Die 26-Jährige entfernte sich daraufhin schnell, wie die Polizei berichtet. Der Unbekannte lief in Richtung Fußgängerzone bzw. Leopoldstraße davon.

Der Täter soll etwa 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er habe einen kleinen Bierbauch und einen dunklen grau melierten Bart. Die Kapuze der schwarzen Winterjacke habe er aufgezogen gehabt.

An Silvester waren zwei 21 und 23 Jahre alte Frauen gegen 13.15 Uhr in der Odenwaldstraße in ähnlicher Weise belästigt worden. Der Unbekannte hatte hier eine Jogginghose an und einen Mantel, unter dem er nackt war.

Der Mann trat an die Frauen heran, öffnete seinen Mantel, zog seine Hose herunter und präsentierte kommentarlos seinen Penis. Auch hier gingen die Frauen zügig weiter, der Täter lief in Richtung Haydnstraße.

Hier wird der Täter als 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er habe graue Haare und einen dicken Bauch und sei unrasiert gewesen. Getragen habe er eine schwarze Steppjacke sowie eine graue Jogginghose. Insgesamt habe er ein ungepflegtes Erscheinungsbild gemacht.

In diesem Fall rückte ein Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Doch der Verdacht habe sich hier nicht erhärtet.

Jetzt wird untersicht, ob es sich bei den zwei exhibitionistischen Taten um denselben unbekannten Täter handeln könnte.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 melden.