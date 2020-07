Walldorf. (RNZ) Am Montag um 9.14 Uhr hat sich ein weiterer Stromausfall in Walldorf ereignet. Laut Mitteilung der Stadtwerke wurde ein Mittelspannungskabel durch einen Bagger beschädigt. Dadurch kam es im Netz zu einem Erdschluss, der schwerwiegende Folgen hatte: An drei weiteren Stellen entstanden Fehler im Netz, so die Mitteilung.

Betroffen waren wie bei der letzten Störung von Mittwoch, 22. Juli, Teile des Industriegebiets, das Gewerbegebiet bei Ikea, der Norden und Westen der Wohnstadt mit insgesamt 39 Trafostationen, zusätzlich außerdem der Bereich um den Obstbauverein und der SAP-Campus.

Die Fehler konnten lokalisiert werden und durch Netzumschaltungen stellten die Stadtwerke die Stromversorgung bis 10.20 Uhr wieder her. Anschließend startete die Reparatur der beschädigten Kabel.

Wie die Stadtwerke erläuterten, war die letzte Störung im Mittelspannungsnetz (vor der des 22. Juli) im Oktober 2019. Mit der Zuverlässigkeit des Netzes hat man Probleme, weil früher ein Typ von Verbindungs-Muffen verbaut wurde, der zu Defekten neigt. Seit 2018 arbeiten die Stadtwerke sukzessive daran, diese Probleme zu beheben.