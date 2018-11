Walldorf. (pol/rl) Zu einer Verfolgungsjagd durch halb Walldorf kam es am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war Beamten gegen 15.40 Uhr an einem Roller im Sambugaweg aufgefallen, das dessen Kennzeichen umgeklappt war. Als sie den 15-jährigen Fahrer anhalten und kontrollierten wollten, gab dieser Gas und fuhr in Richtung Jakob-Astor-Straße davon.

Bei seiner Flucht durch die Straßen Walldorfs fuhr er unter anderem in der Stiftstraße über den Gehweg und erfasste dabei beinahe eine Gruppe Kindergartenkinder. Diese konnten dem Roller glücklicherweise ausweichen. Danach fuhr der 15-Jährige über die Hauptstraße davon, wonach er kurz aus den Augen verloren wurde.

Kurze Zeit entdeckten Polizeibeamte und Mitarbeiter des Walldorfer Gemeindevollzugsdienst den Fahrer zu Fuß in der Marktstraße und nahmen ihn fest. Seinen Roller hatte er zuvor in einer Tiefgarage abgestellt.

Der 15-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Roller war zudem nicht versichert und technisch verändert worden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Wer im Bereich Hauptstraße, Schwetzinger Straße und Marktstraße von dem Raser gefährdet wurde, kann sich unter der 06222/57090 an das Polizeirevier Wiesloch wenden.