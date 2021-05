Von Sophia Stoye

Walldorf. Homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden: Die Entscheidung der Glaubenskongregation der katholischen Kirche Mitte März hat bundesweit Wellen geschlagen. Am Montag wurden im Rahmen der Aktion #liebegewinnt in ganz Deutschland Liebende gesegnet – unabhängig von ihrer Sexualität oder Liebesgeschichte. "Liebe ist keine Sünde", lautete die Antwort aus Walldorf. Weil dort der Segnungstag jedes Jahr am Valentinstag stattfindet, haben Ministranten, katholische junge Gemeinde (KJG), katholische Frauengemeinschaft (KFD), "kleine Kirche" sowie das Gemeindeteam anderweitig gegen die Entscheidung aus Rom protestiert. Mit einer großen Regenbogenfahne, bunten Flaggen und einem breiten Banner setzten die Beteiligten vor der katholischen Kirche St. Peter in Walldorf ein Zeichen für Offenheit und Solidarität.

"Es geht uns darum zu zeigen, dass bei uns Menschen aller Couleur willkommen sind", erklärte Mitorganisator Klemens Gramlich. Die Entscheidung der Glaubenskongregation passe nicht zu Walldorf, "alle Menschen gehören für uns dazu". Mit der Aktion wolle man zeigen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlen soll, "auch wenn aus Rom ein anderes Zeichen kommt", so Gramlich. Das zeige sich auch beim Segnungstag in der Astorstadt am 14. Februar: "Alle Liebenden können sich bei uns an Valentinstag segnen lassen – egal ob homosexuelle Paare, wiederverheiratete Geschiedene oder konfessionsverbindende Ehen", schilderte der Mitorganisator. Michael Hettich, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, habe selbst leider nicht teilnehmen können, so Gramlich, begrüße aber die Aktion.

Mit ihrer Präsenz am Montag bewirkt man Gramlich zufolge vielleicht kein Umschwenken in Rom, "aber das bringt trotzdem etwas", ist er überzeugt. Denn: "Wenn viele ein solches Zeichen setzen, sind die Pfarrer, die diese Segnung anbieten, geschützter", so Gramlich. Außerdem würden die Menschen so zur Kenntnis nehmen, dass es in Walldorf anders laufe, "das ist schon viel". Die Regenbogenfahne, die nun vor der katholischen Kirche hängt, werde auch über die Aktion hinaus dort bleiben.

Rückmeldungen von Betroffenen habe es in der Astorstadt noch nicht gegeben, aber genau das sei der springende Punkt: "Wenn wir nichts tun, denken Betroffene, dass wir sie nicht beachten", erklärt Gramlich und ergänzt: "So wissen sie, dass sie immer zu uns können."

Neben Fahnen und Bannern verteilte die KFD einen offenen Brief an die Glaubenskongregation. Verfasst wurde der Text von den katholischen Frauenverbänden aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. "Gottes Liebe ist allen Menschen zugesagt, unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung", schreiben die Verbände. Weder diskriminiere noch (ver)urteile sie. Den Frauen zufolge können "verantwortete sexuelle Liebesbeziehungen nicht auf die Ehe reduziert werden". Zudem könne jede auf Dauer, in Liebe, Sorge und Verantwortung angelegte Beziehung Kindern den notwendigen Raum und Schutz bieten.

Neben der großen Flagge wurden auch kleine Regenbogen-Fähnchen verteilt. Foto: Pfeifer

So lautet auch die Überzeugung der beteiligten Jugendorganisationen, die für das große Banner mit der Aufschrift "Liebe ist keine Sünde" sorgten. "Uns ist es wichtig, als Jugendgruppe eine positive, weniger konservative Stellung zu beziehen", erklärte Marleen Winnes von der KJG. Hanna Schreckenberger, ebenfalls KJG-Mitglied, ergänzte: "Wir hoffen, dass es nicht nur bei dieser Aktion bleibt." Schließlich sei es ein Problem, das immer wieder angegangen werden müsse, so Winnes. Deshalb werde man das Banner auch zum Zeltlager im Sommer mitbringen und die Thematik beim dortigen Gottesdienst nochmals ansprechen, erklärte KJG-Mitglied Marlene Breunig.

"Auch wenn sich sicher viele Betroffene davor scheuen, sich bei der katholischen Kirche zu melden, wollen wir zeigen, dass es in Walldorf nicht so ist wie Rom sagt", sagte Winnes – "oder wie es in Leimen der Fall ist", betonte Schreckenberger.

Dort und in der Nachbargemeinde Nußloch kam es kurz nach der Entscheidung der Glaubenskongregation zu zwei Protestaktionen seitens der Ministranten: Die Jugendlichen hatten mit Kreide vor der jeweiligen Kirche eine Regenbogenfahne gemalt sowie den Spruch "Liebe ist keine Sünde". Arul Lourdu, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen, hatte die Botschaften entfernen lassen – mit der Begründung, die Aktion sei nicht mit ihm abgesprochen gewesen.

Überregional kam es zu einem weiteren Vorfall seit dem Nein zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare aus Rom: Henry Frömmichen machte in München eine Ausbildung zum Priester, als er ein Foto mit dem schwulen TV-Promi Alexander Schäfer in den sozialen Netzwerken teilte. Nach Veröffentlichung des Bilder wurde Frömmichen aus dem Münchener Priesterseminar entlassen. Der Vorfall sorgte für bundesweites Aufsehen – und untermauerte einmal mehr die Notwendigkeit von Aktionen wie solchen in Walldorf.