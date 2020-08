Ein Schwertransport und zwei Kräne wurden gebraucht, um den 100-Kubikmeter-Pufferspeicher an seinen Platz am Walldorfer Schulzentrum zu heben. Er gehört zur ertüchtigten Heizzentrale des Nahwärmenetzes für Schulen, Hallenbad und weitere Gebäude. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Walldorf. Das gesamte Walldorfer Schulzentrum, also Gymnasium, Realschule, neue Sporthalle und neue Mensa sowie überdies Astoria-Halle, Umkleiden und Gebäude an den Sportplätzen gegenüber, zwei Restaurants, das Vereinszentrum von "Anpfiff ins Leben" und das Hallenbad: Sie alle werden durch ein großes Nahwärmenetz verbunden.

An der Heizzentrale, die es speist, wird mit Hochdruck gearbeitet und kürzlich wurde der neue, 100 Kubikmeter fassende Pufferspeicher geliefert. Peter Zartmann von den Walldorfer Stadtwerken, die das Großprojekt realisieren, gab der RNZ nähere Auskünfte. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Steigerung der Effizienz: Man will Energie sparen, was dank der modernen Technologien auch Umwelt und Klima zugutekommt, und Kosten für alle Beteiligten senken.

Die jetzige Energiezentrale im Schulzentrum Walldorf wird ertüchtigt und zu einem "hybriden Kraftwerk" umgebaut, wie Zartmann erläuterte. Insgesamt werden rund 655.000 Euro investiert. Die Stadtwerke können aber mit Fördermitteln rechnen, sowohl für die Wärmespeicher und das Blockheizkraftwerk als auch für die intelligente Steuerungstechnik, die auf den Bedarf der angeschlossenen Akteure smart reagiert. Vor allem aber lohnt es sich aus diesem Grund: "Das hybride BHKW mit Wärmepumpe führt gegenüber der Altanlage zu einer Primärenergieeinsparung von zirka 38 Prozent", so Peter Zartmann.

Momentan gibt es zwei Kraft-Wärme-Kopplungs-Aggregate (Blockheizkraftwerk, BHKW) und zwei Gaskessel in der Zentrale. Die BHKW werden in Grundlast rund 5000 Stunden pro Jahr (ein Jahr hat 8760 Stunden) betrieben und erzeugen etwa 68 Prozent der bereitgestellten rund 4,6 Millionen Kilowattstunden Wärme. Dabei werden rund 1,8 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom erzeugt und ins Netz der Stadtwerke eingespeist. Die beiden Gaskessel mit 1100 und 1700 Kilowatt sprangen bis vor Kurzem an, als der Bedarf besonders hoch war, und sie dienten als Ausfallreserve.

Momentan sind auch noch letzte Arbeiten zum Abriss der alten Sporthalle am Walldorfer Schulzentrum im Gange. Foto: Helmut Pfeifer

Als ein Defekt bei dem kleineren der beiden Gaskessel auftrat, stand man vor der Frage, ob man die nun fehlende Wärmeleistung einfach mit einem Ersatzkessel gleicher Art erbringt oder den Schritt zu noch mehr Nachhaltigkeit geht. Angesichts der langfristigen Vorteile entschied man sich, statt des Kessel-Austauschs ein weiteres BHKW-Modul zu installieren. Wie auch die vorhandenen erzeugt es 280 Kilowatt thermisch und 180 Kilowatt elektrisch. Hinzu kommen ein Wärmespeicher, der mit Wasser gefüllt ist, eine elektrische Wärmepumpe und eine Fotovoltaik-Anlage mit 25 Kilowatt Peak-Leistung auf dem Dach der Heizzentrale und auf benachbarten Schuldächern.

Überschüssige Energie auffangen und damit Bedarfsspitzen abdecken: Das ermöglicht der Wärmespeicher – und damit kann die Erzeugungsleistung insgesamt abgesenkt werden. Damit müssen die BHKW selbst nicht ständig hoch- und wieder heruntergefahren werden, was ihren Verbrauch unnötig steigern würde, sondern können wie ein gut aufgewärmter Motor ihren optimalen Wirkungsgrad entfalten. Die erwähnte Laufzeit der Aggregate kann so reduziert werden.

Wärmeerzeugung und Verbrauch zeitlich zu entkoppeln hat einen zusätzlichen Vorteil: Sollte Strom aus dem öffentlichen Netz gebraucht werden, kann man sich die Zeiten aussuchen, wenn er an der Börse besonders billig ist, da gibt es laut Zartmann Erfahrungswerte und Prognose-Programme. Und wenn die Preise hoch sind, verzichtet man auf Netzstrom und nimmt stattdessen die BHKW.

Durch die Installation einer elektrischen Wärmepumpe – die durch die Fotovoltaikanlage gespeist wird – kann ein Teil der Wärme mit besonders hoher Effizienz erzeugt werden: Die Pumpe nutzt im Winter die Abgase der BHKW als Wärmequelle und kühlt sie dabei ab. Bei milderem Wetter nutzt die Wärmepumpe die Umgebungswärme durch einen Luft-Wärme-Tauscher. Dabei haben die Stadtwerke laut Zartmann das gesamte Netz und die Bedarfe der angeschlossenen Verbraucher im Blick: Wenn beispielsweise die Bäder viel Wärme brauchen und damit das Temperaturniveau im Netz sinkt, arbeitet die Wärmepumpe besonders effizient und kann aus einer Kilowattstunde Strom vier bis fünf 5 Kilowattstunden Wärme erzeugen.

Die Nachrüstung von BHKW und Wärmepumpe reicht in Verbindung mit dem Speicher aus, um die Wärme vollständig bereitzustellen. Der verbleibende Gaskessel diene nur noch als Sicherheitsreserve, so Zartmann. Ein zusätzlicher Vorteil der Anlage ist ihre größere Flexibilität. Künftig muss man mit zwei Einflussfaktoren rechnen, über die die Stadtwerke keine Kontrolle haben: zum einen preiswerten Strom im öffentlichen Netz, wenn etwa an Sommertagen günstige Solarstrom-Überschüsse zur Verfügung stehen; zum andern aber höhere Stromkosten, wenn Atom- und Kohlekraftwerke abgeschaltet sind und regenerative Quellen nur wenig Strom liefern. Die alte Energiezentrale würde auch dann Wärme aus Erdgas erzeugen, wenn eigentlich günstiger Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt werden könnte. Die jetzt gewählte hybride Lösung reagiert intelligent auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage, sie wirkt laut Zartmann auf das öffentliche Stromnetz wie ein saisonaler Speicher, indem sie mit der Wärmepumpe bei Überschuss dem Netz günstigen Strom entnimmt und bei Mangel Strom aus den BHKW einspeist.