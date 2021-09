Walldorf. (seb) "Auf komplexe Fragen gibt es keine einfachen Antworten": So lautete Rainer Dörlichs Fazit eines wieder einmal nachdenklich stimmenden Vortrags bei Punktsieben, dem Diskussionsforum der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf.

Dörlich und seine Mitstreiter hatten Ming Shi eingeladen, freier Journalist und Publizist, der 1957 in Peking geboren wurde und seit 1990 in Deutschland lebt. Er schreibt für verschiedene große Zeitungen und hat mit den Öffentlich-Rechtlichen Dokumentationen zu China erarbeitet, von denen eine den Grimme-Preis erhielt. Da coronabedingt auf Publikumsfragen verzichtet wurde, stellten nur Mitglieder des Punktsieben-Teams vertiefende Fragen.

Nüchtern warf Ming Shi einige Schlaglichter auf Sachzwänge und widerstreitende Interessenlagen, die Antworten auf die Kernfrage des Abends, "Weltmacht China – Vorbild oder Bedrohung?", so schwierig machen. Mit dem Bild von Yin und Yang sprach von den verschiedensten Dilemmata und Ambivalenzen, die "niemals ein klares Bild" zuließen, daher müssten Deutschland und Europa immer auf Überraschungen gefasst sein.

Die "kommende Weltmacht", 27 Mal so groß wie Deutschland, mit 16 Mal so vielen Einwohnern, sei weder ganz Vorbild noch ganz Bedrohung, nahm er seinen Schluss vorweg. Der Referent skizzierte wissenschaftliche und technologische Fortschritte in China, die wachsende Militärstärke, zudem das "Wettrüsten" mit Nachbarstaaten wie Japan und Indien, von denen China sich "eingekesselt" fühle.

Der vielfältigen internationalen Einflussnahme Chinas, etwa in Afrika, um an Rohstoffe heranzukommen, stehe eine steigende Ablehnung auch in einst verbündeten Ländern gegenüber, so Ming Shi. Die Isolation Chinas nehme zu, so seien mehr als 50 afrikanische Staaten vereint wie noch nie im Widerstand gegen China. Uneins seien sich auch die chinesischen Diplomaten darin, ob sie besser aggressiv als "Kampfwölfe" auftreten oder eher eine Charme-Offensive starten sollten.

Wegen seiner Devisenreserven allein gilt China als wichtiger Akteur auf der Weltbühne, ist ein großer Gläubiger beispielsweise der USA. Dem gegenüber stehen laut dem Referenten eine hohe Verschuldung und ein seit Jahren stetig nachlassendes Wirtschaftswachstum. Im Land sei der Binnenkonsum schwach, so Ming Shi, niedrige Löhne beziehungsweise Armut träfen einen hohen Bevölkerungsanteil. Da gebe es auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle bezüglich Bildungsgrad und Wohlstand. Die Rentenkasse sei in wenigen Jahren "in den roten Zahlen", junge Leute wollten eben nicht mehr so viele Kinder. Die Zentralregierung sei gegenwärtig hin- und hergerissen zwischen linken Kräften in der Tradition Mao Tse-tungs und neoliberalen Akteuren, die weitermachen wollten wie Deng Xiaoping.

Gerade die Coronapandemie habe die Schwächen der zentralistischen Regierung aufgezeigt, so Ming Shi. Zwar seien "Lockdowns" schnell angeordnet und rigoros durchgesetzt worden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Doch für die Bekämpfung der Krankheit und die Versorgung der Patienten gebe es örtlich nicht genug Fachkräfte, "das Bild ist erschreckend". Die lokalen und regionalen gesellschaftlichen Unterschiede seien enorm: Beim Versuch, sie auszugleichen, "muss ein Zentralstaat irgendwo versagen", erklärte der Referent.

Zensur und Meinungsvielfalt, Klimaschutz und wachsender Energiebedarf, Religionsfreiheit und Verfolgung bestimmter Glaubensrichtungen oder Ethnien: Die Zentralregierung handle nicht konsequent, für Außenstehende sei es schwer, da durchzublicken, machte Ming Shi deutlich. Die Zeiten, da eine Strategie vorgegeben und über Jahre oder Jahrzehnte durchgehalten wird, seien jedenfalls vorbei.

Keinerlei Zweifel oder Zurückhaltung duldete Ming Shi jedoch in Bezug auf eines: "Die Menschenrechte sind Universalwerte", betonte er. China habe sie in seine Verfassung aufgenommen und die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen ratifiziert. "Wir müssen mit Feingefühl mit China sprechen, dürfen aber nicht sagen, die Menschenrechte seien nur unsere Werte." Deutschland oder Europa "dürfen sich nicht wegducken", sich nicht zu "Helfershelfern" machen lassen, wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, betonte er.

Das sei auch nicht nur eine politische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da seien hiesige Unternehmen ebenso gefragt. Stichwort Lieferketten: ob Rohstoffe, Vorprodukte oder fertige Artikel, entscheidend sei: "Haben deutsche Konzerne den Mut zu sagen: ,Das machen wir nicht mit’?" Das sei in der chinesischen Wahrnehmung auch ein wesentlicher Unterschied zwischen USA und Europa: "Europa gibt klein bei, die kämpfen nicht für demokratische Werte, so Chinas Bild, die USA schon, sogar Trump, die schreien die chinesische Regierung an."